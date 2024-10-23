Лукашенко ответил на вопрос о вовлечении КНДР или РБ в конфликт с Украиной
Лукашенко: вовлечение КНДР или РБ в конфликт с Украиной приведет к эскалации
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вовлечение войск КНДР или Белоруссии привлекло бы к эскалации конфликта на Украине, сообщает агентство Белта со ссылкой на интервью белорусского лидера британскому телевидению.
"Чепуха! Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин (президент России – ред.) не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, "на передке", на линии соприкосновения", - прокомментировал Лукашенко информацию о возможном присутствии военнослужащих из КНДР.
Лукашенко подчеркнул, что не верит в эту информацию. "И вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю за Путина, зная его характер. У России населения хватает, чтобы вести военные действия", - заметил Лукашенко.
"Это будет шаг к какой-то эскалации конфликта, если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы, даже белорусские. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации", - отметил президент.
Он пояснил, что в таком случае НАТО могло бы заявить, что имеет право помочь Украине. "Значит, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает - надо ему это или нет. Но вы говорите про КНДР - где Корея, а где Беларусь? Путин никогда передо мной не ставил вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку", - заявил Лукашенко.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на СВО. Генсек НАТО Марк Рютте в четверг заявил, что ожидает на следующей неделе экспертов из Сеула, которые предоставят информацию по якобы направленным в Россию военным КНДР.