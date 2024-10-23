https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663602.html

Лукашенко ответил на вопрос о вовлечении КНДР или РБ в конфликт с Украиной

Лукашенко ответил на вопрос о вовлечении КНДР или РБ в конфликт с Украиной - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко ответил на вопрос о вовлечении КНДР или РБ в конфликт с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вовлечение войск КНДР или Белоруссии привлекло бы к эскалации конфликта на Украине, сообщает агентство... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:17

2024-10-23T19:17

2024-10-23T19:45

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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вовлечение войск КНДР или Белоруссии привлекло бы к эскалации конфликта на Украине, сообщает агентство Белта со ссылкой на интервью белорусского лидера британскому телевидению."Чепуха! Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин (президент России – ред.) не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, "на передке", на линии соприкосновения", - прокомментировал Лукашенко информацию о возможном присутствии военнослужащих из КНДР.Лукашенко подчеркнул, что не верит в эту информацию. "И вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю за Путина, зная его характер. У России населения хватает, чтобы вести военные действия", - заметил Лукашенко."Это будет шаг к какой-то эскалации конфликта, если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы, даже белорусские. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации", - отметил президент.Он пояснил, что в таком случае НАТО могло бы заявить, что имеет право помочь Украине. "Значит, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает - надо ему это или нет. Но вы говорите про КНДР - где Корея, а где Беларусь? Путин никогда передо мной не ставил вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку", - заявил Лукашенко.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на СВО. Генсек НАТО Марк Рютте в четверг заявил, что ожидает на следующей неделе экспертов из Сеула, которые предоставят информацию по якобы направленным в Россию военным КНДР.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663220.html

https://ria.ru/20241023/kndr-1979607804.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, юн сок ель, россия, марк рютте, нато