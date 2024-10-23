https://ria.ru/20241023/koreya-1979462177.html

Южная Корея увеличила импорт недрагоценных металлов из России

Южная Корея увеличила импорт недрагоценных металлов из России - РИА Новости, 23.10.2024

Южная Корея увеличила импорт недрагоценных металлов из России

Южная Корея в сентябре этого года импортировала из России недрагоценных металлов, в том числе титана и циркония, на максимальные с февраля 2022 года 3,7... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:31

2024-10-23T05:31

2024-10-23T05:31

экономика

россия

южная корея

сеул

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Южная Корея в сентябре этого года импортировала из России недрагоценных металлов, в том числе титана и циркония, на максимальные с февраля 2022 года 3,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Так, по итогам сентября 2024 года Южная Корея закупила у России товаров из категории "прочие недрагоценные металлы" на 3,7 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом покупок с февраля 2022 года, когда они составляли 6,7 миллиона долларов. Из этой группы товаров Сеул в сентябре больше всего покупал у Москвы титан и цирконий - на 1,6 миллиона и 1,3 миллиона долларов соответственно. Также импортировались бериллий, хром, ванадий и другие металлы - на 769 тысяч долларов. Всего по итогам трех кварталов этого года Россия экспортировала в Южную Корею прочих недрагоценных металлов на 13,1 миллиона долларов против 17,9 миллиона за тот же период прошлого года. Поставки за весь 2023 год составили 21,4 миллиона долларов. Продажи титана за 9 месяцев снизились на 12,5% - до 7,4 миллиона долларов, а циркония - выросли в 8,5 раза, до 1,3 миллиона. Россия в сентябре заняла пятое место в импорте всех недрагоценных металлов в Страну Утренней Свежести. Лидерами стали Китай (64,1 миллиона долларов), США (21,4 миллиона), Япония (12,5 миллиона) и Казахстан (4 миллиона). По поставкам титана РФ также стала пятой, уступив тем же государствам, а по поставкам циркония - первой. Кроме Москвы, Сеул купил его в небольших количествах у Франции и Китая.

https://ria.ru/20240821/koreya-1967458601.html

https://ria.ru/20240422/alyuminiy-1941412900.html

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южная корея

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, южная корея, сеул