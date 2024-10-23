Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили проблемы инфраструктуры расчетов РФ и КНР
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров России и Китая проблематика платежей в расчетах между странами.
Президент РФ во вторник "на полях" саммита БРИКС провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР, позже в ходе неформального ужина у Путина продолжилось общение с коллегами в формате "тет-а-тет".
"С председателем КНР был очень такой плотный разговор, я бы сказал", - отметил Ушаков, говоря о формате общения Путина "тет-а-тет".
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