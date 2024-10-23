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Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами

Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами - РИА Новости, 23.10.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами, сообщил помощник... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:27

2024-10-23T10:27

2024-10-23T10:27

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китай

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров России и Китая проблематика платежей в расчетах между странами. Президент РФ во вторник "на полях" саммита БРИКС провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР, позже в ходе неформального ужина у Путина продолжилось общение с коллегами в формате "тет-а-тет". "С председателем КНР был очень такой плотный разговор, я бы сказал", - отметил Ушаков, говоря о формате общения Путина "тет-а-тет".

https://ria.ru/20241022/peskov-1979410239.html

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китай

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Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика