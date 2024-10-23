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Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами - РИА Новости, 23.10.2024
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10:27 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/kitay-1979497898.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами
Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами - РИА Новости, 23.10.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами, сообщил помощник... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:27
2024-10-23T10:27
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владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
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саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров России и Китая проблематика платежей в расчетах между странами. Президент РФ во вторник "на полях" саммита БРИКС провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР, позже в ходе неформального ужина у Путина продолжилось общение с коллегами в формате "тет-а-тет". "С председателем КНР был очень такой плотный разговор, я бы сказал", - отметил Ушаков, говоря о формате общения Путина "тет-а-тет".
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россия, китай, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили проблемы инфраструктуры расчетов РФ и КНР

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров России и Китая проблематика платежей в расчетах между странами.
Президент РФ во вторник "на полях" саммита БРИКС провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР, позже в ходе неформального ужина у Путина продолжилось общение с коллегами в формате "тет-а-тет".
"С председателем КНР был очень такой плотный разговор, я бы сказал", - отметил Ушаков, говоря о формате общения Путина "тет-а-тет".
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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РоссияКитайВладимир ПутинЮрий УшаковСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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