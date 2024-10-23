https://ria.ru/20241023/kitay-1979460068.html

Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 23.10.2024

Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:56

2024-10-23T04:56

2024-10-23T04:56

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казань

си цзиньпин

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай и Россия должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. "Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные мировые державы, должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, тесно взаимодействовать и координироваться в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он также подчеркнул необходимость твердо защищать международную систему, в центре которой ООН, а также "совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость и правосудие". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979378774.html

https://ria.ru/20241023/kitay-1979459471.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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