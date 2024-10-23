Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай укреплять стратегическое сотрудничество
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай и Россия должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
"Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные мировые державы, должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, тесно взаимодействовать и координироваться в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Он также подчеркнул необходимость твердо защищать международную систему, в центре которой ООН, а также "совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость и правосудие".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.