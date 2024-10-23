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Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 23.10.2024
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04:56 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/kitay-1979460068.html
Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 23.10.2024
Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:56
2024-10-23T04:56
в мире
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казань
си цзиньпин
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай и Россия должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. "Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные мировые державы, должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, тесно взаимодействовать и координироваться в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он также подчеркнул необходимость твердо защищать международную систему, в центре которой ООН, а также "совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость и правосудие". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979378774.html
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в мире, россия, китай, казань, си цзиньпин, владимир путин, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай укреплять стратегическое сотрудничество

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай и Россия должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
"Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные мировые державы, должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, тесно взаимодействовать и координироваться в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Он также подчеркнул необходимость твердо защищать международную систему, в центре которой ООН, а также "совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость и правосудие".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 04:44
 
В миреРоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинВладимир ПутинБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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