https://ria.ru/20241023/kitay-1979459471.html

Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024

Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией

Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:44

2024-10-23T04:44

2024-10-23T04:56

россия

китай

казань

си цзиньпин

владимир путин

брикс

евразийский экономический союз

саммит брикс в казани в 2024 году

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. "Несмотря на сложную и серьезную внешнюю обстановку, сотрудничество стран в торговой и других сферах активно развивается, стабильно ведется работа по реализации крупных совместных проектов", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что сторонам следует продолжать продвигать сопряжение инициатив "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, чтобы придать импульс и поддержку для качественного развития двух экономик. Си Цзиньпин заявил, что БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации развивающегося мира и стран с формирующимися рынками. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979378774.html

https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979377231.html

россия

китай

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, казань, си цзиньпин, владимир путин, брикс, евразийский экономический союз, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире