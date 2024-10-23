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Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
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04:44 23.10.2024 (обновлено: 04:56 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/kitay-1979459471.html
Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией
Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:44
2024-10-23T04:56
россия
китай
казань
си цзиньпин
владимир путин
брикс
евразийский экономический союз
саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. "Несмотря на сложную и серьезную внешнюю обстановку, сотрудничество стран в торговой и других сферах активно развивается, стабильно ведется работа по реализации крупных совместных проектов", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что сторонам следует продолжать продвигать сопряжение инициатив "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, чтобы придать импульс и поддержку для качественного развития двух экономик. Си Цзиньпин заявил, что БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации развивающегося мира и стран с формирующимися рынками. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979378774.html
https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979377231.html
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россия, китай, казань, си цзиньпин, владимир путин, брикс, евразийский экономический союз, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС, Евразийский экономический союз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин: сотрудничество России и Китая развивается, несмотря на обстановку

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
"Несмотря на сложную и серьезную внешнюю обстановку, сотрудничество стран в торговой и других сферах активно развивается, стабильно ведется работа по реализации крупных совместных проектов", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Он подчеркнул, что сторонам следует продолжать продвигать сопряжение инициатив "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, чтобы придать импульс и поддержку для качественного развития двух экономик.
Си Цзиньпин заявил, что БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации развивающегося мира и стран с формирующимися рынками.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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РоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинВладимир ПутинБРИКСЕвразийский экономический союзСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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