Си Цзиньпин заявил о развитии торгового сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин: сотрудничество России и Китая развивается, несмотря на обстановку
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
"Несмотря на сложную и серьезную внешнюю обстановку, сотрудничество стран в торговой и других сферах активно развивается, стабильно ведется работа по реализации крупных совместных проектов", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Он подчеркнул, что сторонам следует продолжать продвигать сопряжение инициатив "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, чтобы придать импульс и поддержку для качественного развития двух экономик.
Си Цзиньпин заявил, что БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации развивающегося мира и стран с формирующимися рынками.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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