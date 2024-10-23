https://ria.ru/20241023/gosduma-1979461620.html

В Госдуме попросили Минпросвещения обозначить позицию по квадробингу

В Госдуме попросили Минпросвещения обозначить позицию по квадробингу - РИА Новости, 23.10.2024

В Госдуме попросили Минпросвещения обозначить позицию по квадробингу

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проинформировать ее о позиции РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:22

2024-10-23T05:22

2024-10-23T10:57

общество

татьяна буцкая

сергей кравцов

госдума рф

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по проведению в школах профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, а также о рекомендациях по работе с детьми в связи с распространением этой субкультуры, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Так, на сегодняшний день, в средствах массовой информации и социальных сетях появляются сообщения о том, что в образовательных учреждениях (школах) с учениками и их родителями проводятся "профилактические беседы" о негативном влиянии субкультуры "квадробинга". По утверждениям СМИ, учащимся выдают тематические брошюры, показывают презентации и предлагают ответить на вопросы: "Что такое квадробинг?", "Опасен ли он?" и "Почему нельзя есть корм, предназначенный для животных". В связи с изложенным, прошу Вас поручить проинформировать меня о позиции Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу и о рекомендациях по работе с детьми по субкультуре "квадробинга", — сказано в депутатском запросе. Кроме того, Буцкая обращает внимание Минпросвещения на то, что дети сейчас вовлекаются в субкультуры "фурии" и "терианы". По мнению депутата, "терианы", отожествляющие себя со знакомыми детям животными (чаще всего это кошки, собаки, волки и другие), наиболее опасны для общества. "Фурри" — это направление в аниме-косплее. Визуальное копирование, как правило, пушистых зверей. Адепты этого направления переодеваются в животных. Надевают костюмы, имитирующие шкуры животных, чаще — просто маски, прикрепляют хвосты. Но в отличие от "квадроберов" "фурри" передвигаются как люди. То есть "фурри" создают антропоморфных персонажей (реальных или вымышленных), очеловечивая зверей", — пояснила Буцкая.

https://ria.ru/20241021/moskva-1979129963.html

https://ria.ru/20240911/kvadrobery-1971964812.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна буцкая, сергей кравцов, госдума рф, дети, школы, социальный навигатор, сн_образование