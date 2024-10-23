Си Цзиньпин призвал страны БРИКС стать защитниками общей безопасности
Си Цзиньпин: страны БРИКС должны выступать в роли защитников общей безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Необходимо строить мирную организацию БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
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"Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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