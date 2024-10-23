Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество в БРИКС
Си Цзиньпин: Китай готов расширять сотрудничество со странами БРИКС в энергетике
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай готов расширять сотрудничество со странами БРИКС, в том числе в освоении ресурсов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани.
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"Китай готов расширять сотрудничество со странами БРИКС в области "зеленой" промышленности, чистой энергетики, экологически чистых полезных ископаемых, способствовать "зеленому" развитию всей производственной цепочки", - сказал Си Цзиньпин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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