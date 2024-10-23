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Си Цзиньпин назвал важную цель БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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13:39 23.10.2024 (обновлено: 14:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979547213.html
Си Цзиньпин назвал важную цель БРИКС
Си Цзиньпин назвал важную цель БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин назвал важную цель БРИКС
Страны БРИКС должны стать лидерами в реформировании системы глобального управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:39
2024-10-23T14:18
си цзиньпин
брикс
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россия
китай
казань
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС должны стать лидерами в реформировании системы глобального управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани."Мы должны строить справедливую БРИКС и стать лидерами в реформировании системы глобального управления", - заявил китайский лидер.Си Цзиньпин подчеркнул, что международный баланс сил переживает глубокие перемены, но реформа глобальной системы управления сильно отстает.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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китай
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Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Китай, Казань
Си Цзиньпин назвал важную цель БРИКС

Си Цзиньпин призвал БРИКС возглавить реформу глобальной системы управления

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС должны стать лидерами в реформировании системы глобального управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
"Мы должны строить справедливую БРИКС и стать лидерами в реформировании системы глобального управления", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что международный баланс сил переживает глубокие перемены, но реформа глобальной системы управления сильно отстает.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
Си ЦзиньпинБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияКитайКазань
 
 
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