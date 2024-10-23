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Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС

Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС. На второй день мероприятия лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:59

2024-10-23T14:59

2024-10-23T23:35

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Казани продолжается XVI саммит БРИКС. На второй день мероприятия лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию. О главном — в материале РИА Новости.Расширение и общие ценностиВторник был посвящен в основном двусторонним переговорам: Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Затем гости посетили концерт и продолжили общение на неформальном обеде. "Очень хорошо, вкусно", — поделился, в частности, впечатлениями Си Цзиньпин.В среду действующие члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ) приступили к общей дискуссии.Главными темами стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации."Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно", — подчеркнул во вступительном слове Путин. В той или иной форме желание сотрудничать выразили уже более 30 государств. Однако тут важен баланс — нельзя допустить снижения эффективности организации."Государства — участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение, — отметил российский президент. — БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры".Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира".Си Цзиньпин также призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.Обошли "Семерку"Заседание продолжилось в расширенном составе, с участием членов делегаций и представителей международных институтов.Путин по традиции обратился к количественным показателям. А они внушительные. "Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи" (30 процентов. — Прим. ред.)", — сообщил президент.Центры экономической активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков. А в странах Запада увеличивается долговая нагрузка."Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС", — сделал вывод Путин.Для дальнейшего развития у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.Конфликты и долларВ кулуарах подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке — о ней рассказал египетский президент. А глава Ирана попросил страны БРИКС использовать все возможности, чтобы обеспечить соблюдение прав палестинцев.Коснулись и украинского кризиса."Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу "Друзей мира", — напомнил китайский лидер. — Она направлена на объединение большого количества голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации"."БРИКС должна стать более эффективным инструментом обеспечения глобальной безопасности", — подчеркнул президент ЮАР.Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф отнесла к причинам нестабильности и финансовый фактор. "Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность", — отметила она."Действительно, мы видим, это так, — согласился с ней Путин. — На самом деле, думаю, это большая ошибка тех, кто так делает".Он напомнил: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы. Потому что игра по навязанным извне правилам чревата рисками.Итоговая декларацияУчастники саммита приняли Казанскую декларацию. Ее распространят и в ООН, уточнил Путин. В документе подвели итоги российского председательства в этом году и обозначили приоритеты на будущее.О санкциях и диалогеОб ООНО значении "Двадцатки"О мировой финансовой системеО Новом банке развития (НБР)О Ближнем ВостокеОб украинском конфликтеНа финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

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