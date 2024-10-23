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Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:59 23.10.2024 (обновлено: 23:35 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС
В Казани продолжается XVI саммит БРИКС. На второй день мероприятия лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:59
2024-10-23T23:35
россия
китай
индия
владимир путин
си цзиньпин
нарендра моди
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Казани продолжается XVI саммит БРИКС. На второй день мероприятия лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию. О главном — в материале РИА Новости.Расширение и общие ценностиВторник был посвящен в основном двусторонним переговорам: Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Затем гости посетили концерт и продолжили общение на неформальном обеде. "Очень хорошо, вкусно", — поделился, в частности, впечатлениями Си Цзиньпин.В среду действующие члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ) приступили к общей дискуссии.Главными темами стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации."Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно", — подчеркнул во вступительном слове Путин. В той или иной форме желание сотрудничать выразили уже более 30 государств. Однако тут важен баланс — нельзя допустить снижения эффективности организации."Государства — участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение, — отметил российский президент. — БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры".Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира".Си Цзиньпин также призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.Обошли "Семерку"Заседание продолжилось в расширенном составе, с участием членов делегаций и представителей международных институтов.Путин по традиции обратился к количественным показателям. А они внушительные. "Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи" (30 процентов. — Прим. ред.)", — сообщил президент.Центры экономической активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков. А в странах Запада увеличивается долговая нагрузка."Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС", — сделал вывод Путин.Для дальнейшего развития у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.Конфликты и долларВ кулуарах подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке — о ней рассказал египетский президент. А глава Ирана попросил страны БРИКС использовать все возможности, чтобы обеспечить соблюдение прав палестинцев.Коснулись и украинского кризиса."Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу "Друзей мира", — напомнил китайский лидер. — Она направлена на объединение большого количества голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации"."БРИКС должна стать более эффективным инструментом обеспечения глобальной безопасности", — подчеркнул президент ЮАР.Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф отнесла к причинам нестабильности и финансовый фактор. "Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность", — отметила она."Действительно, мы видим, это так, — согласился с ней Путин. — На самом деле, думаю, это большая ошибка тех, кто так делает".Он напомнил: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы. Потому что игра по навязанным извне правилам чревата рисками.Итоговая декларацияУчастники саммита приняли Казанскую декларацию. Ее распространят и в ООН, уточнил Путин. В документе подвели итоги российского председательства в этом году и обозначили приоритеты на будущее.О санкциях и диалогеОб ООНО значении "Двадцатки"О мировой финансовой системеО Новом банке развития (НБР)О Ближнем ВостокеОб украинском конфликтеНа финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.
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россия, китай, индия, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС

В Казани прошли заседания БРИКС на высшем уровне

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Казани продолжается XVI саммит БРИКС. На второй день мероприятия лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию. О главном — в материале РИА Новости.

Расширение и общие ценности

Вторник был посвящен в основном двусторонним переговорам: Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Затем гости посетили концерт и продолжили общение на неформальном обеде. "Очень хорошо, вкусно", — поделился, в частности, впечатлениями Си Цзиньпин.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
В среду действующие члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ) приступили к общей дискуссии.
Главными темами стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.
"Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно", — подчеркнул во вступительном слове Путин. В той или иной форме желание сотрудничать выразили уже более 30 государств. Однако тут важен баланс — нельзя допустить снижения эффективности организации.
"Государства — участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение, — отметил российский президент. — БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры".
Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира".
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран объединения в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран объединения в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Си Цзиньпин также призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

Обошли "Семерку"

Заседание продолжилось в расширенном составе, с участием членов делегаций и представителей международных институтов.
Путин по традиции обратился к количественным показателям.
А они внушительные. "Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи" (30 процентов. — Прим. ред.)", — сообщил президент.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС
Центры экономической активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков. А в странах Запада увеличивается долговая нагрузка.
"Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС", — сделал вывод Путин.
Для дальнейшего развития у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

Конфликты и доллар

В кулуарах подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке — о ней рассказал египетский президент. А глава Ирана попросил страны БРИКС использовать все возможности, чтобы обеспечить соблюдение прав палестинцев.
Коснулись и украинского кризиса.
"Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу "Друзей мира", — напомнил китайский лидер. — Она направлена на объединение большого количества голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения расширения конфликта, предотвращения его распространения на третьи стороны, а также отказа от эскалации боевых действий и подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации".
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
"БРИКС должна стать более эффективным инструментом обеспечения глобальной безопасности", — подчеркнул президент ЮАР.
Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф отнесла к причинам нестабильности и финансовый фактор. "Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность", — отметила она.
"Действительно, мы видим, это так, — согласился с ней Путин. — На самом деле, думаю, это большая ошибка тех, кто так делает".
Он напомнил: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы. Потому что игра по навязанным извне правилам чревата рисками.

Итоговая декларация

Участники саммита приняли Казанскую декларацию. Ее распространят и в ООН, уточнил Путин. В документе подвели итоги российского председательства в этом году и обозначили приоритеты на будущее.

О санкциях и диалоге

  • Страны подтверждают "приверженность духу БРИКС, в основе которого взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность, взаимодействие и консенсус".
  • Расширение партнерства "будет способствовать всеобщему благу".
  • Члены БРИКС обеспокоены отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику: "Такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды".
  • Все разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, посредством диалога и консультаций: "Подчеркиваем необходимость уважать законные и обоснованные интересы всех стран в сфере безопасности".

Об ООН

  • БРИКС подтверждает свою приверженность многосторонности и соблюдению международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН в качестве его неотъемлемого, основополагающего элемента, а также сохранению центральной роли ООН в международной системе.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД Группы двадцати в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро

О значении "Двадцатки"

  • БРИКС подчеркивает ключевую роль "Группы двадцати" (G20) как главной международной платформы для многостороннего финансово-экономического сотрудничества, площадки для диалога развитых стран и государств с формирующимся рынком на равной и взаимовыгодной основе в целях совместного поиска общих решений глобальных проблем.
  • БРИКС рассчитывает на успешное проведение в ноябре 2024 года под председательством Бразилии саммита "Группы двадцати" и подтверждает готовность координировать позиции в интересах повышения инклюзивности, усиления роли Глобального Юга.

О мировой финансовой системе

  • В БРИКС привержены поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда.
  • БРИКС призывает к реформе Бреттон-Вудской системы (международная система денежных отношений и торговых расчетов, установленная в 1944-м, ознаменовавшая уход от "золотого стандарта" и привязку мировой экономики к доллару. — Прим. ред.).
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Флаги стран — участниц БРИКС

О Новом банке развития (НБР)

  • НБР принадлежит ключевая роль в содействии развитию инфраструктуры и устойчивому развитию стран-акционеров.
  • БРИКС поддерживает дальнейшее развитие банка, расширение финансирования в нацвалютах и укрепление инновационных процессов в сфере инвестиций и финансовых инструментов.
  • БРИКС приветствует российскую инициативу по созданию новой инвестиционной платформы на базе банка с целью увеличения притока инвестиций в страны объединения.

О Ближнем Востоке

  • БРИКС призывает к всеобъемлющему режиму прекращения огня в секторе Газа, освобождению без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон.
  • Объединение поддерживает смену статуса Палестины в ООН с государства-наблюдателя на полноправного члена организации.
  • Участники БРИКС призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана и Сирии.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи

Об украинском конфликте

  • БРИКС подчеркивает, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН "во всей их полноте и взаимосвязанности".
  • В декларации подчеркивается: "С удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота форума, XVI саммит БРИКС
Работа форума, XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа форума, XVI саммит БРИКС
На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами.
После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.
 
РоссияКитайИндияВладимир ПутинСи ЦзиньпинНарендра МодиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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