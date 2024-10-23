Эскобар назвал саммит БРИКС началом многополярного мира
Аналитик Эскобар: саммит БРИКС станет началом становления многополярного мира
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Световое шоу на стенах Казанского Кремля. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Говорить о становлении многополярного мира пока еще рано, но саммит БРИКС в Казани станет его началом, и мировые лидеры это понимают, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Я думаю, что даже все прорывы, о которых объявлено, не изменят систему и не перевернут ее с ног на голову за один саммит. Нет. Это только начало. И это здорово. Это как скоростной поезд, отходящий от станции", - сказал Пепе Эскобар на полях саммита БРИКС в Казани.
"Я уверен, что лидеры прекрасно это понимают. Господин (президент РФ Владимир) Путин это понимает, господин (председатель КНР) Си Цзиньпин это понимает, господин (премьер Индии Нарендра) Моди это тоже начинает понимать. Это очень-очень важно. Но это только начинается сейчас", - добавил он.
Пепе Эскобар также заявил, что между членами БРИКС становится все больше геополитического единства, а также разрабатываются дорожные карты по привлечению новых участников в следующем году. В частности, аналитик отметил, что если Саудовская Аравия окончательно интегрируется в составе БРИКС, то, по его словам, это станет огромным достижением для объединения.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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