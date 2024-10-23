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Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ - РИА Новости, 23.10.2024
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19:33 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html
Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ
Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ - РИА Новости, 23.10.2024
Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ
Африка заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС и хочет расширить этот блок, вступив в него, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:33
2024-10-23T19:33
африка
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юар
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
саммит брикс в казани в 2024 году
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СИРИУС, 23 окт – РИА Новости. Африка заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС и хочет расширить этот блок, вступив в него, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и безопасности Ролл Стефан Нгомат во время сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO-2024. Африканский союз мира и безопасности (СМБ) - это панафриканская организация, декларирующая своими целями укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие интеграции и развития континента при участии гражданского общества. "Как вы знаете, у нас уже есть несколько стран из Африки, которые являются членами БРИКС, например, ЮАР, Эфиопия, Египет являются членами БРИКС. И мы хотим расширить БРИКС, так что почему бы континенту не стать частью, полностью стать частью БРИКС", - заявил Стефан Нгомат. Председатель африканского СМБ подчеркнул, что страны Африки готовы к сотрудничеству со странами БРИКС на трех уровнях: государственном, частно-государственном и на уровне частных бизнесов. Он также отметил, что Африка готова участвовать в таком партнерстве только при условии, что от этого выиграют обе стороны. Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241023/briks-1979587348.html
https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html
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африка, россия, юар, брикс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Африка, Россия, ЮАР, БРИКС, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ

Глава Африканского СМБ Нгомат: Африка хочет полностью войти в состав БРИКС

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкASIAEXPO-2024 на территории научно-технологического университета "Сириус"
ASIAEXPO-2024 на территории научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ASIAEXPO-2024 на территории научно-технологического университета "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 23 окт – РИА Новости. Африка заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС и хочет расширить этот блок, вступив в него, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и безопасности Ролл Стефан Нгомат во время сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO-2024.
Африканский союз мира и безопасности (СМБ) - это панафриканская организация, декларирующая своими целями укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие интеграции и развития континента при участии гражданского общества.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 15:40
"Как вы знаете, у нас уже есть несколько стран из Африки, которые являются членами БРИКС, например, ЮАР, Эфиопия, Египет являются членами БРИКС. И мы хотим расширить БРИКС, так что почему бы континенту не стать частью, полностью стать частью БРИКС", - заявил Стефан Нгомат.
Председатель африканского СМБ подчеркнул, что страны Африки готовы к сотрудничеству со странами БРИКС на трех уровнях: государственном, частно-государственном и на уровне частных бизнесов. Он также отметил, что Африка готова участвовать в таком партнерстве только при условии, что от этого выиграют обе стороны.
Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты.
Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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АфрикаРоссияЮАРБРИКСМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)СоюзмолокоСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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