https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html

Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ

Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ - РИА Новости, 23.10.2024

Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ

Африка заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС и хочет расширить этот блок, вступив в него, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:33

2024-10-23T19:33

2024-10-23T19:33

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СИРИУС, 23 окт – РИА Новости. Африка заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС и хочет расширить этот блок, вступив в него, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и безопасности Ролл Стефан Нгомат во время сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO-2024. Африканский союз мира и безопасности (СМБ) - это панафриканская организация, декларирующая своими целями укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие интеграции и развития континента при участии гражданского общества. "Как вы знаете, у нас уже есть несколько стран из Африки, которые являются членами БРИКС, например, ЮАР, Эфиопия, Египет являются членами БРИКС. И мы хотим расширить БРИКС, так что почему бы континенту не стать частью, полностью стать частью БРИКС", - заявил Стефан Нгомат. Председатель африканского СМБ подчеркнул, что страны Африки готовы к сотрудничеству со странами БРИКС на трех уровнях: государственном, частно-государственном и на уровне частных бизнесов. Он также отметил, что Африка готова участвовать в таком партнерстве только при условии, что от этого выиграют обе стороны. Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241023/briks-1979587348.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html

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