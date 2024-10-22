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КС изучил дело о выплате пенсии по потере кормильца на детей от ЭКО

КС изучил дело о выплате пенсии по потере кормильца на детей от ЭКО - РИА Новости, 22.10.2024

КС изучил дело о выплате пенсии по потере кормильца на детей от ЭКО

Конституционный суд (КС) России во вторник рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших отказать в пенсии по потере кормильца петербурженке,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:48

2024-10-22T12:48

2024-10-22T12:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России во вторник рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших отказать в пенсии по потере кормильца петербурженке, чьи дети были зачаты путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) уже после смерти ее мужа, передает корреспондент РИА Новости. Рассмотрение дела о проверке конституционности положений частей 1 и 3 статьи 10 федерального закона "О страховых пенсиях" состоялось в связи с жалобой жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой на нарушение прав ее несовершеннолетних детей. Согласно материалам КС РФ, в ноябре 2016 года Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего мужа для процедуры экстракорпорального оплодотворения. Биоматериал был получен еще при жизни мужчины и подвергся криоконсервации. В результате по прошествии более 300 дней с момента смерти супруга у женщины родились близнецы. Согласно Семейному кодексу, при рождении детей в течение 300 дней с момента смерти отца факт его отцовства не требует доказательств. В случае заявительницы факт отцовства ее умершего мужа подтвердил суд, и тогда Щаникова обратилась за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца, но получила отказ. Законность этого решения подтвердили суды общей юрисдикции. По их оценке, дети истицы не находились и не могли находиться на иждивении ее супруга, поскольку процедура оплодотворения имела место после его смерти. Таким образом, доходы супруга не могли приниматься во внимание при решении вопроса о зачатии детей и определения возможности их содержания после рождения. "По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения не соответствуют... Конституции РФ, поскольку лишают детей, зачатых с помощью медицинских технологий после смерти родителя, права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца", - приводится в материалах КС позиция Щаниковой. Ряд полномочных представителей органов государственной власти в Конституционном суде в ходе слушаний выразил мнение о том, что заявительница вправе рассчитывать на пенсию по потере кормильца для своих детей, и оспариваемые нормы этому не препятствуют. "Бесспорно, что все дети пользуются равными правами и защитой, в том числе имеют равные права на получение содержания как от родителей, так и от государства. Классификация детей по критериям рождения, зачатия естественным способом до смерти отца либо зачатия после смерти родителя путем вспомогательных репродуктивных технологий, с нашей точки зрения недопустимо, а определение в зависимости от комбинации этих факторов объема прав ребенка является не чем иным, как дискриминацией детей", - сказал полпред Госдумы в КС РФ Юрий Петров. С ним согласился и полномочный представитель Совета Федерации в КС России Андрей Клишас. "Полагаем, что в части назначения пенсии требование заявительницы должно быть удовлетворено в полном объеме... При этом оспариваемые нормы конституции соответствуют", - отметил он. Постановление Конституционного суда будет провозглашено позже в установленном порядке.

https://ria.ru/20241015/pensii-1978077686.html

https://ria.ru/20230316/vyplaty-1858306348.html

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общество, россия, санкт-петербург, юрий петров (директор института российской истории ), андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф