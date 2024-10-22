https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html

Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42%

Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42% - РИА Новости, 22.10.2024

Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42%

Популярность БРИКС среди граждан Сербии равна популярности ЕС и, согласно последним соцопросам, составляет 42%, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:44

2024-10-22T00:44

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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Популярность БРИКС среди граждан Сербии равна популярности ЕС и, согласно последним соцопросам, составляет 42%, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии ранее заявил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, поскольку ранее договорился о визите в Белград с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию. "Несколько дней назад я посмотрел, что люди в Сербии думают по этому вопросу сегодня. Люди не знают точно, что БРИКС значит, слышали, что речь идет о странах, которые нас меньше принуждают, но не знают, что там нет реальных механизмов и что это не функционирует таким образом, как ЕС. Будет ли так в будущем, это другой вопрос, не исключаю этого, но уровень популярности сейчас 42%, то есть на уровне ЕС", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на вторник. По его словам многие граждане Сербии изменили бы свое мнение в пользу БРИКС, если бы он выступил "не так, как до сих пор высказывался", потому что "хотят слышать от того, кто больше располагает информацией". "Сербия решение о европейском пути приняла давно, чтобы его изменить, многое должно измениться в самой стране. Этот путь продолжается еще с 2000 года, как бы его ни называли, мы обеспечили начало переговоров (о вступлении в ЕС – ред.) и это наша заслуга, но это продолжается уже долго, и люди "сыты" от всего - и разговоров о территориальной целостности Украины, и отсутствия соблюдения целостности Сербии. Когда речь идет о Косово и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия, неправды, я их вообще не виню", - подчеркнул сербский лидер. При этом, по его словам, БРИКС еще предстоит выработать единую систему оплаты, укрепить политическое взаимодействие и связи внутри организации и "этот вопрос будет очень серьезным через полтора-два года в Сербии, если БРИКС сможет наполнить содержанием свои механизмы". Перед тем он заявил, что Сербия отправляет на саммит в Казань делегацию из четырех министров: зампредседателя правительства Александра Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адрияну Месарович, министра по международному экономическому сотрудничеству Ненада Поповича. Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне) и шесть международных организаций на уровне руководителей.

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