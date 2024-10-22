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Си Цзиньпин выбрал китайский автомобиль для поездок по Казани

Си Цзиньпин выбрал китайский автомобиль для поездок по Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин выбрал китайский автомобиль для поездок по Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал китайский лимузин Hongqi для поездок по Казани, куда он приехал для участия в саммите БРИКС, а лидеры Индии и ЮАР -... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:05

2024-10-22T18:05

2024-10-22T18:07

китай

индия

юар

си цзиньпин

нарендра моди

сирил рамафоса

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал китайский лимузин Hongqi для поездок по Казани, куда он приехал для участия в саммите БРИКС, а лидеры Индии и ЮАР - российский Aurus. Во вторник российский президент Владимир Путин провел серию международных контактов на полях саммита БРИКС. В первый день саммита глава государства встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал на переговоры с российским президентом на китайском лимузине Hongqi. Эта же машина встречала зарубежного лидера в аэропорту. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также президент Нового банка развития Дилма Роуссефф пользовались для поездок по Казани российским Aurus. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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китай, индия, юар, си цзиньпин, нарендра моди, сирил рамафоса, саммит брикс в казани в 2024 году, россия