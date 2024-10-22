Сопровождение борта Си Цзиньпина российским истребителем попало на видео
Российский истребитель сопроводил борт лидера КНР Си Цзиньпина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил борт председателя КНР Си Цзиньпина перед его прибытием в Казань на саммит БРИКС, сообщает CCTV.
Запись сделали с борта китайского самолета.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в столицу Татарстана также прибыли президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Запись сделали с борта китайского самолета.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в столицу Татарстана также прибыли президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.