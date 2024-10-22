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Путин встретил лидеров БРИКС перед неформальным обедом в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
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19:27 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/putin-1979413365.html
Путин встретил лидеров БРИКС перед неформальным обедом в Казани
Путин встретил лидеров БРИКС перед неформальным обедом в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
Путин встретил лидеров БРИКС перед неформальным обедом в Казани
Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций государств БРИКС, которые прибыли на неформальный обед, церемония прошла в здании казанской ратуши. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:27
2024-10-22T19:27
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций государств БРИКС, которые прибыли на неформальный обед, церемония прошла в здании казанской ратуши. Неформальная встреча является первым совместным мероприятием для лидеров и глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани. Путин в ходе переговоров с президентом ЮАР отмечал, что вечерние мероприятия станут "церемонией открытия" саммита в Казани. Глава государства поприветствовал руководителей делегаций стран БРИКС в Белом зале казанской ратуши. Здание является памятником архитектуры, построено в 1854 году и располагается на площади Свободы Казани. После окончания строительства в здании проводились собрания казанского дворянства, устраивались балы, концерты, маскарады, благотворительные вечера. Капитальный ремонт здания проходил с 2002 по 2005 годы, ратуша была вновь открыта к 1000-летнему юбилею Казани. Ранее Путин "на полях" саммита в Казани провел серию международных встреч. У президента состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
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казань, юар, россия, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, ЮАР, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин встретил лидеров БРИКС перед неформальным обедом в Казани

Путин встретил глав делегаций стран БРИКС перед неформальным обедом в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС
XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций государств БРИКС, которые прибыли на неформальный обед, церемония прошла в здании казанской ратуши.
Неформальная встреча является первым совместным мероприятием для лидеров и глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани. Путин в ходе переговоров с президентом ЮАР отмечал, что вечерние мероприятия станут "церемонией открытия" саммита в Казани.
Глава государства поприветствовал руководителей делегаций стран БРИКС в Белом зале казанской ратуши. Здание является памятником архитектуры, построено в 1854 году и располагается на площади Свободы Казани. После окончания строительства в здании проводились собрания казанского дворянства, устраивались балы, концерты, маскарады, благотворительные вечера. Капитальный ремонт здания проходил с 2002 по 2005 годы, ратуша была вновь открыта к 1000-летнему юбилею Казани.
Ранее Путин "на полях" саммита в Казани провел серию международных встреч. У президента состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Саммит БРИКС показывает, что Россия не одинока в мире, пишет CNN
Вчера, 16:35
 
КазаньЮАРРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинНарендра МодиБРИКСНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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