https://ria.ru/20241022/putin-1979408701.html

Путин и Моди обсудили в Казани конфликт на Украине

Путин и Моди обсудили в Казани конфликт на Украине - РИА Новости, 22.10.2024

Путин и Моди обсудили в Казани конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи обсудили Украину, а также двухсторонние отношения, сообщил первый... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:52

2024-10-22T18:52

2024-10-22T19:24

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи обсудили Украину, а также двухсторонние отношения, сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри."Два лидера обсудили ряд аспектов двухсторонних взаимоотношений, включая торговлю, экономику, энергетику, оборону, связь, образование, а также они обсудили взаимодействие обществ двух стран. ... Также лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр (Моди - ред.) подчеркнул, что диалог и дипломатия - это способ достичь разрешения конфликта", - сказал дипломат на брифинге вечером вторника.Премьер-министр Индии прибыл в Казань во вторник днем и стал первым иностранным лидером, с которым президент России провел переговоры на полях саммита БРИКС. В ходе встречи Путин, в частности, отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и продолжают активно развиваться.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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