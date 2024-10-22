https://ria.ru/20241022/putin-1979219630.html

Путин встретится с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите БРИКС

Путин встретится с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Путин встретится с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС, который стартует в Казани во вторник, проведет пять двусторонних встреч - с председателем КНР Си Цзиньпином, РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:07

2024-10-22T00:07

2024-10-22T00:07

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС, который стартует в Казани во вторник, проведет пять двусторонних встреч - с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф, для прибывших на саммит высоких гостей вечером также будет организован неформальный дружеский обед. Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне) и шесть международных организаций на уровне руководителей. В ходе саммита лидеры стран БРИКС на заседаниях в узком и расширенном составах обменяются мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в различных сферах, рассмотрят вопросы возможного расширения БРИКС за счет новой категории государств-партнеров. Также состоится заседание в формате "аутрич/БРИКС плюс" с участием представителей из почти 40 стран. Альтернатива западным механизмамРабота президента РФ на полях саммита в Казани во вторник начнется с череды двусторонних переговоров. Ожидается, что первой в графике российского лидера будет встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. По словам президента РФ, Новому банку развития принадлежит особая роль в укреплении финансового сотрудничества в рамках объединения. Как говорил Путин, в качестве института развития банк уже сейчас представляет собой альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. Россия заинтересована в расширении возможностей данной структуры, также отмечал президент РФ. Он считает, что Новый банк должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и Глобального Юга в целом. Переговоры с лидерамиПосле встречи с Роуссефф у Путина запланированы переговоры с лидерами государств. Президент РФ не раз подчеркивал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными в этом дружественными странами. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Казани станут третьим очным контактом лидеров государств в 2024 году. Ранее они встречались во время государственного визита Путина в КНР в мае и на полях саммита ШОС в Астане в июле. Традиционно, лидеры государств обсуждают вопросы торгово-экономических отношений. Также РФ и Китай развивают промышленную кооперацию, высокотехнологичные отрасли, сельское хозяйство, транспортно-логистическое взаимодействие, межрегиональные связи. Приоритетом двустороннего сотрудничества является и энергетика. Кроме того, Москва и Пекин занимают близкие или совпадающие позиции по ключевым мировым проблемам и выступают за формирование более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения равной и неделимой безопасности. Путин и Моди в последний раз встречались летом этого года в Москве. Это был первый визит Моди в Россию за последние пять лет и первая зарубежная поездка премьера Индии после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов. Россия и Индия успешно развивают взаимодействие в торгово-экономической, научной, культурно-гуманитарной областях, сообщили в пресс-службе президента РФ. Приоритетное значение стороны уделяют кооперации в области энергетики, флагманский проект в сфере мирного атома – строительство атомной электростанции "Куданкулам" в Индии. Развивается сотрудничество в космической области между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в 2023 году дважды приезжал в Россию – в составе группы лидеров "африканской мирной инициативы" и на второй саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге. В этом году Путин и Рамафоса дважды говорили по телефону. В отношениях России и ЮАР перспективными сферами сотрудничества считаются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации, также развивается взаимодействие в области космоса и здравоохранения. Двусторонний товарооборот по итогам января-августа 2024 года показал трехпроцентный рост и составил 783 миллиона долларов. Развитие отношений с африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России, не раз подчеркивал Путин. По его словам, РФ и ее африканских партнеров объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления. Россия солидарна в своих подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня и с Египтом. В ходе беседы Путина и ас-Сиси, как ожидается, лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, рассмотрят ход реализации договоренностей об углублении двусторонней кооперации. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой. В январе-августе объем двусторонней торговли увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. БРИКС - не западное объединениеНа пяти двусторонних встречах программа переговоров Путина в рамках саммита БРИКС не завершится. В течение трех дней Путин пообщается практически со всеми лидерами государств, приехавшими в Казань, сообщали в Кремле. По словам Ушакова, глава государства сам заявил о таком желании. Столь высокое внимание Путина к участникам саммита БРИКС объяснимо. Президент РФ неоднократно говорил о том, что в мире начался процесс формирования новых центров развития. Ожидается, что опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. А что касается таких членов БРИКС, как Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, то рост их экономического потенциала будет сопровождаться и ростом их влияния в мире, объяснял ранее Путин. Сегодня страны объединения уже фактически являются драйверами экономического мирового роста, и именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. Более того, по некоторым направлениям без стран БРИКС человечество вообще не может существовать, отмечал Путин, имея в виду продовольственные и энергетические рынки. При этом БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было и никому себя не противопоставляет, заявил Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Он тогда привел в пример высказывание Моди о том, что БРИКС – это не антизападное объединение, а просто "не западное".

https://ria.ru/20241021/briks-1979207101.html

https://realty.ria.ru/20241022/kazan-1979093518.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979179730.html

https://ria.ru/20241021/ssha-1979188436.html

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