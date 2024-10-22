https://ria.ru/20241022/put-1979407142.html

Си Цзиньпин на встрече с Путиным вспомнил о маршруте Великого чайного пути

Си Цзиньпин на встрече с Путиным вспомнил о маршруте Великого чайного пути - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин на встрече с Путиным вспомнил о маршруте Великого чайного пути

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным напомнил о том, что Великий чайный путь, по которому в XVIII-XIX веках китайский чай РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:45

2024-10-22T18:45

2024-10-22T18:45

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным напомнил о том, что Великий чайный путь, по которому в XVIII-XIX веках китайский чай попадал в Россию, проходил через территорию нынешнего Татарстана. Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли во вторник в Казани на полях саммита БРИКС. "Уважаемый президент, мой дорогой давний друг, очень рад вашему приглашению приехать в древний город Казань на саммит БРИКС. Это наша третья встреча с начала года", - сказал Си Цзиньпин в начале встречи. Председатель КНР отметил, что многое узнал о городе, где проходит саммит. "Мне стало известно, что четыреста лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, проходил и через Казань. Этим путем китайский уишаньский чай везли в Россию", - рассказал Си Цзиньпин. Великим чайным путем называют торговый маршрут, по которому в XVIII-XIX веках чай из Китая везли через Монголию в Россию и Европу. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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