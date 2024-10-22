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ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья - РИА Новости, 22.10.2024
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14:22 22.10.2024 (обновлено: 14:25 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/psb-1979323843.html
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья - РИА Новости, 22.10.2024
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:22
2024-10-22T14:25
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой программе с господдержкой "Семейная ипотека. ИЖС", сообщает пресс-служба банка. Жилищный кредит с господдержкой заемщик получил на строительство дома по договору подряда на своем земельном участке в Казани. Условия новой программы "Семейная ипотека. ИЖС" распространяются на строительство жилого дома на земельном участке заемщика или на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда. Согласно условиям госпрограммы, получить семейную ипотеку на ИЖС могут заемщики, в семьях которых есть ребенок до 7 лет, а также два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Сумма кредита составляет до 12 миллионов рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 20,01%. Максимальный срок кредитования – 30 лет. "При текущей денежно-кредитной политике ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным способом приобрести собственное жилье. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр льготных программ для заемщиков, причем, в последние годы мы отмечали рост интереса граждан к покупке частного дома. Учитывая этот запрос, мы предложили новую льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилья. Программа вызвала большой интерес у заемщиков с детьми, и сегодня мы осуществили первую сделку. Ипотека в сегменте ИЖС открывает больше возможностей, позволяя людям переехать в индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой", – отметила заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ Марина Заботина. Льготный кредит по программе "Семейная ипотека. ИЖС" можно оформить только один раз. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Обязательным условием является проведение расчетов через счет эскроу. Такой механизм обеспечивает полную защиту покупателя, поскольку застройщик получает деньги только после сдачи готового дома в эксплуатацию. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP31hAArLC
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экономика, ипотека, москва, санкт-петербург, промсвязьбанк, казань, псб (банк псб)
Экономика, Ипотека, Москва, Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, Казань, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой программе с господдержкой "Семейная ипотека. ИЖС", сообщает пресс-служба банка.
Жилищный кредит с господдержкой заемщик получил на строительство дома по договору подряда на своем земельном участке в Казани.
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Условия новой программы "Семейная ипотека. ИЖС" распространяются на строительство жилого дома на земельном участке заемщика или на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда.
Согласно условиям госпрограммы, получить семейную ипотеку на ИЖС могут заемщики, в семьях которых есть ребенок до 7 лет, а также два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Сумма кредита составляет до 12 миллионов рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 20,01%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.
"При текущей денежно-кредитной политике ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным способом приобрести собственное жилье. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр льготных программ для заемщиков, причем, в последние годы мы отмечали рост интереса граждан к покупке частного дома. Учитывая этот запрос, мы предложили новую льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилья. Программа вызвала большой интерес у заемщиков с детьми, и сегодня мы осуществили первую сделку. Ипотека в сегменте ИЖС открывает больше возможностей, позволяя людям переехать в индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой", – отметила заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ Марина Заботина.
Льготный кредит по программе "Семейная ипотека. ИЖС" можно оформить только один раз. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Обязательным условием является проведение расчетов через счет эскроу. Такой механизм обеспечивает полную защиту покупателя, поскольку застройщик получает деньги только после сдачи готового дома в эксплуатацию.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP31hAArLC
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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