https://ria.ru/20241022/erdogan-1979334505.html

Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС

Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС

Турция рассчитывает на плодотворный процесс по расширению связей с БРИКС на саммите в Казани, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:02

2024-10-22T15:02

2024-10-22T17:42

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Турция рассчитывает на плодотворный процесс по расширению связей с БРИКС на саммите в Казани, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами."По приглашению господина Путина мы завтра отправимся в Казань, Татарстан. Мы примем участие в расширенной сессии лидеров. Мы хотим расширить наше сотрудничество с БРИКС, надеемся на плодотворный процесс в Казани", — сказал он.Эрдоган уже говорил, что Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН и предприняла важные шаги в этом направлении.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Он также подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в объединении, ее сейчас рассматривают.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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