Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС
Эрдоган: Турция надеется на плодотворный процесс на саммите БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Турция рассчитывает на плодотворный процесс по расширению связей с БРИКС на саммите в Казани, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами.
"По приглашению господина Путина мы завтра отправимся в Казань, Татарстан. Мы примем участие в расширенной сессии лидеров. Мы хотим расширить наше сотрудничество с БРИКС, надеемся на плодотворный процесс в Казани", — сказал он.
Эрдоган уже говорил, что Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН и предприняла важные шаги в этом направлении.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Он также подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в объединении, ее сейчас рассматривают.
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