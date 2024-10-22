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Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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15:02 22.10.2024 (обновлено: 17:42 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/erdogan-1979334505.html
Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС
Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС
Турция рассчитывает на плодотворный процесс по расширению связей с БРИКС на саммите в Казани, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:02
2024-10-22T17:42
саммит брикс в казани в 2024 году
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
казань
юрий ушаков
владимир путин
шос
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Турция рассчитывает на плодотворный процесс по расширению связей с БРИКС на саммите в Казани, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами."По приглашению господина Путина мы завтра отправимся в Казань, Татарстан. Мы примем участие в расширенной сессии лидеров. Мы хотим расширить наше сотрудничество с БРИКС, надеемся на плодотворный процесс в Казани", — сказал он.Эрдоган уже говорил, что Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН и предприняла важные шаги в этом направлении.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Он также подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в объединении, ее сейчас рассматривают.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, казань, юрий ушаков, владимир путин, шос, брикс, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, БРИКС, В мире
Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС

Эрдоган: Турция надеется на плодотворный процесс на саммите БРИКС

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Турция рассчитывает на плодотворный процесс по расширению связей с БРИКС на саммите в Казани, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами.
"По приглашению господина Путина мы завтра отправимся в Казань, Татарстан. Мы примем участие в расширенной сессии лидеров. Мы хотим расширить наше сотрудничество с БРИКС, надеемся на плодотворный процесс в Казани", — сказал он.
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Эрдоган уже говорил, что Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН и предприняла важные шаги в этом направлении.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Он также подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в объединении, ее сейчас рассматривают.
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Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинШОСБРИКСВ мире
 
 
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