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Премьер-министр Эфиопии прибыл в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Эфиопии прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Премьер-министр Эфиопии прибыл в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:51

2024-10-22T07:51

2024-10-22T07:51

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 года. Решение о включении страны в объединение было принято в августе прошлого года на 15-м саммите в Йоханнесбурге. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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