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Депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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04:28 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/deputat-1979228032.html
Депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС
Депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС
Мировое развитие идет в сторону G20, в которой растет влияние БРИКС, где центральное место занимает Россия, сказал в беседе с РИА Новости депутат верхней палаты РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:28
2024-10-22T04:28
в мире
россия
индия
китай
джо байден
мунэо судзуки
брикс
большая двадцатка
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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Мировое развитие идет в сторону G20, в которой растет влияние БРИКС, где центральное место занимает Россия, сказал в беседе с РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. "Раньше, когда было положено начало G7, эти страны занимали 80% мировой экономики. Сейчас – половину, 40%. Даже в этом проявляется, что G7 ослабла. А сила G20, в которую входит и Россия, растет, эти страны занимают 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка тоже входят в нее. Мировое развитие идет не в сторону "семерки", а в сторону "двадцатки". А внутри "двадцатки" влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет еще больше крепнуть. Англосаксонское мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе – уже не проходит. Впредь Россия будет проявлять все больше силы", - сказал депутат. Он считает, что символическим является и проведение саммита организации в российском городе. "То, что мировые лидеры соберутся в российском городе, в Казани, имеет большой смысл. Сейчас Россия воюет на Украине, но то, что саммит проходит в России, является доказательством потенциальной силы России и ее подавляющего преимущества. Если бы в стране не было стабильности, саммит не смогли бы провести. То, что саммит пройдет в России, говорит о том, что Россия стабильна и имеет превосходство в мире", - считает депутат. Мунэо Судзуки отметил также, что расчет западных стран на ослабление России не оправдался и назвал ошибкой решение президента США Джо Байдена о введении санкций против России. "Три года назад в мае, когда военные действия на Украине только начались, президент Байден сказал, что если ввести экономические санкции, Россия за два месяца сдастся. Это было абсолютно ошибочное решение президента Байдена. Несмотря на экономические санкции, Россия не дрогнула... Россия – сильная страна, и она стабильна", - подчеркнул депутат. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. На саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 - на высшем уровне и руководство 6 международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html
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в мире, россия, индия, китай, джо байден, мунэо судзуки, брикс, большая двадцатка, синдзо абэ, g7
В мире, Россия, Индия, Китай, Джо Байден, Мунэо Судзуки, БРИКС, Большая двадцатка, Синдзо Абэ, G7
Депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС

Японский депутат: мировое развитие идет к G20, где растет влияние БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Мировое развитие идет в сторону G20, в которой растет влияние БРИКС, где центральное место занимает Россия, сказал в беседе с РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Раньше, когда было положено начало G7, эти страны занимали 80% мировой экономики. Сейчас – половину, 40%. Даже в этом проявляется, что G7 ослабла. А сила G20, в которую входит и Россия, растет, эти страны занимают 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка тоже входят в нее. Мировое развитие идет не в сторону "семерки", а в сторону "двадцатки". А внутри "двадцатки" влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет еще больше крепнуть. Англосаксонское мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе – уже не проходит. Впредь Россия будет проявлять все больше силы", - сказал депутат.
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Он считает, что символическим является и проведение саммита организации в российском городе.
"То, что мировые лидеры соберутся в российском городе, в Казани, имеет большой смысл. Сейчас Россия воюет на Украине, но то, что саммит проходит в России, является доказательством потенциальной силы России и ее подавляющего преимущества. Если бы в стране не было стабильности, саммит не смогли бы провести. То, что саммит пройдет в России, говорит о том, что Россия стабильна и имеет превосходство в мире", - считает депутат.
Мунэо Судзуки отметил также, что расчет западных стран на ослабление России не оправдался и назвал ошибкой решение президента США Джо Байдена о введении санкций против России.
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"Три года назад в мае, когда военные действия на Украине только начались, президент Байден сказал, что если ввести экономические санкции, Россия за два месяца сдастся. Это было абсолютно ошибочное решение президента Байдена. Несмотря на экономические санкции, Россия не дрогнула... Россия – сильная страна, и она стабильна", - подчеркнул депутат.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. На саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 - на высшем уровне и руководство 6 международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
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02:40
 
В миреРоссияИндияКитайДжо БайденМунэо СудзукиБРИКСБольшая двадцаткаСиндзо АбэG7
 
 
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