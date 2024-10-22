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Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет - РИА Новости, 22.10.2024
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04:18 22.10.2024 (обновлено: 06:02 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html
Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет
Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет - РИА Новости, 22.10.2024
Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет
Причина резкого роста числа стран, желающих вступить в БРИКС, определенного ажиотажа – в экономической и политической стабильности России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:18
2024-10-22T06:02
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ближний восток
синдзо абэ
мунэо судзуки
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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Причина резкого роста числа стран, желающих вступить в БРИКС, определенного ажиотажа – в экономической и политической стабильности России, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки."Причина того, что в последнее время наблюдается определенный ажиотаж с вступлением в БРИКС, в политической и экономической стабильности России. И еще одна причина – в энергии. Центростремительная сила России как мировой энергетической державы становится сильнее. Странам-членам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов", — объяснил он.Судзуки выразил уверенность, что эта тенденция будет лишь усиливаться."Сейчас Америка свой газ продает миру, в том числе и Японии. Но я считаю, что это вопрос времени. Эпоха, когда Америка продает свои энергоресурсы, подходит к концу. До сих пор энергоресурсами Ближнего Востока управляли американские корпорации. А сейчас Америка ушла с Ближнего Востока, более того, растет зависимость Ближнего Востока от России. Это естественный процесс. И он является доказательством стабильности России. И политика, и экономика России стабильны", — сказал депутат. Политик отметил, что, несмотря на переход к углеродной нейтральности к 2050 году, по крайней мере до этого времени влияние и вес нефти и газа будут велики. "В особенности (важен. – Прим. ред.) природный газ, СПГ. Он благоприятен для окружающей среды, а в России мощное производство СПГ. Сила России — страны номер один по природным ресурсам - будет крепнуть и дальше", — добавил он.С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – на саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 — на высшем уровне и руководство шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства России организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979225776.html
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цены на нефть, россия, америка, ближний восток, синдзо абэ, мунэо судзуки, брикс
Цены на нефть, Россия, Америка, Ближний Восток, Синдзо Абэ, Мунэо Судзуки, БРИКС
Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет

Депутат Судзуки: причина популярности БРИКС - в стабильности России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Причина резкого роста числа стран, желающих вступить в БРИКС, определенного ажиотажа – в экономической и политической стабильности России, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«
"Причина того, что в последнее время наблюдается определенный ажиотаж с вступлением в БРИКС, в политической и экономической стабильности России. И еще одна причина – в энергии. Центростремительная сила России как мировой энергетической державы становится сильнее. Странам-членам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов", — объяснил он.
Судзуки выразил уверенность, что эта тенденция будет лишь усиливаться.
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03:17
"Сейчас Америка свой газ продает миру, в том числе и Японии. Но я считаю, что это вопрос времени. Эпоха, когда Америка продает свои энергоресурсы, подходит к концу. До сих пор энергоресурсами Ближнего Востока управляли американские корпорации. А сейчас Америка ушла с Ближнего Востока, более того, растет зависимость Ближнего Востока от России. Это естественный процесс. И он является доказательством стабильности России. И политика, и экономика России стабильны", — сказал депутат.
Политик отметил, что, несмотря на переход к углеродной нейтральности к 2050 году, по крайней мере до этого времени влияние и вес нефти и газа будут велики.
"В особенности (важен. – Прим. ред.) природный газ, СПГ. Он благоприятен для окружающей среды, а в России мощное производство СПГ. Сила России — страны номер один по природным ресурсам - будет крепнуть и дальше", — добавил он.
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С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – на саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 — на высшем уровне и руководство шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства России организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
02:40
 
Цены на нефтьРоссияАмерикаБлижний ВостокСиндзо АбэМунэо СудзукиБРИКС
 
 
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