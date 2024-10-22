https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html

Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет

Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет - РИА Новости, 22.10.2024

Японский депутат объяснил, почему число желающих вступить в БРИКС растет

Причина резкого роста числа стран, желающих вступить в БРИКС, определенного ажиотажа – в экономической и политической стабильности России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T04:18

2024-10-22T04:18

2024-10-22T06:02

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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Причина резкого роста числа стран, желающих вступить в БРИКС, определенного ажиотажа – в экономической и политической стабильности России, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки."Причина того, что в последнее время наблюдается определенный ажиотаж с вступлением в БРИКС, в политической и экономической стабильности России. И еще одна причина – в энергии. Центростремительная сила России как мировой энергетической державы становится сильнее. Странам-членам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов", — объяснил он.Судзуки выразил уверенность, что эта тенденция будет лишь усиливаться."Сейчас Америка свой газ продает миру, в том числе и Японии. Но я считаю, что это вопрос времени. Эпоха, когда Америка продает свои энергоресурсы, подходит к концу. До сих пор энергоресурсами Ближнего Востока управляли американские корпорации. А сейчас Америка ушла с Ближнего Востока, более того, растет зависимость Ближнего Востока от России. Это естественный процесс. И он является доказательством стабильности России. И политика, и экономика России стабильны", — сказал депутат. Политик отметил, что, несмотря на переход к углеродной нейтральности к 2050 году, по крайней мере до этого времени влияние и вес нефти и газа будут велики. "В особенности (важен. – Прим. ред.) природный газ, СПГ. Он благоприятен для окружающей среды, а в России мощное производство СПГ. Сила России — страны номер один по природным ресурсам - будет крепнуть и дальше", — добавил он.С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – на саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 — на высшем уровне и руководство шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства России организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979225776.html

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цены на нефть, россия, америка, ближний восток, синдзо абэ, мунэо судзуки, брикс