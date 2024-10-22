https://ria.ru/20241022/briks-1979415489.html

Мировые СМИ назвали саммит БРИКС "процветающим" объединением

Мировые СМИ назвали саммит БРИКС "процветающим" объединением - РИА Новости, 22.10.2024

Мировые СМИ назвали саммит БРИКС "процветающим" объединением

Ведущие мировые СМИ во вторник уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани, они увидели в проходящей в РФ встрече подтверждение отсутствия... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:56

2024-10-22T19:56

2024-10-22T20:12

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ во вторник уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани, они увидели в проходящей в РФ встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС "процветающим" объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Провал попыток Запада изолировать РоссиюБольшинство зарубежных СМИ написали о том, что проведение саммита БРИКС в Казани и участие в нем мировых лидеров демонстрирует, что Западу не удалось изолировать Россию, и доказывает, что у РФ нет недостатка в союзниках. Австрийская газета Kurier пишет, что открытие саммита БРИКС является сигналом для всего мира, что Россия с начала конфликта на Украине далеко не так изолирована, как на это нацеливался Запад - от Варшавы до Вашингтона. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung посчитала, что цель нынешнего саммита БРИКС для Москвы якобы может заключаться в том, чтобы показать Россию как глубоко интегрированную часть Глобального Юга, "который уже сейчас является более успешным, чем Запад". "Несмотря на западные усилия по изоляции России, у нее нет недостатка в союзниках", - написала французская газета Monde, указав, что это может стать посланием "коллективному Западу". Американская газета New York Times отметила, что после начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел санкции, попытался дипломатически изолировать Россию от остального мира, но президент РФ Владимир Путин, по их мнению, "полон решимости показать Западу, что на его стороне есть важные союзники". Washington Post в свою очередь посчитала, что саммит БРИКС может стать "мощным способом" продемонстрировать провал возглавляемых США усилий по изоляции России. "Путин встречает сегодня своих друзей на берегах Волги в Казани на саммите стран БРИКС", - написала газета Politico, отметив, что саммит этого года - первая возможность собраться с недавно вступившими в организацию членами."Для России это может стать важным моментом, чтобы показать Западу, что она не изолирована... саммит в Казани даст нам интересное ощущение реальной политической динамики на Глобальном Юге между странами БРИКС", - приводит журнал Foreign Policy мнение эксперта из бразильского аналитического центра Оливера Штункеля. Вызов ЗападуНемецкий журнал Fokus пишет, что БРИКС+ в медиа преподносится как голос Глобального Юга и вызов Западу. По его мнению, причина того, почему так много государств заинтересованы в участии в саммите, заключается в том, что все больше правительств в преддверии выборов в США опасаются, что Вашингтон перестанет быть "гарантом экономического сотрудничества, торговли и безопасности", и поэтому имеет смысл посмотреть, что предлагают конкуренты США. "Мировые лидеры прибыли... на саммит блока БРИКС, который Кремль надеется превратить в точку сплочения, чтобы бросить вызов тому, что некоторые считают западным либеральным порядком", - написала в свою очередь Washington Post. Издание Politico также отметило, что на саммите могут бросить вызов "западному и возглавляемому США видению мирового порядка". Журнал Foreign Policy предположил, что на саммите БРИКС будет обсуждаться "создание поистине многополярного мира, чтобы бросить вызов гегемонии США и Запада". Частью этого станут "попытки согласовать жизнеспособные альтернативы доминированию доллара". Издание Newsweek посчитало, что нынешний саммит БРИКС, вероятно, будет служить в качестве платформы для РФ, Китая и Ирана для того, чтобы "отстаивать свое продолжающееся неповиновение глобальному доминированию США и искать альтернативные пути для мировой деятельности". "Официальная повестка встречи стран БРИКС… включает любимые темы бразильской дипломатии: реформа глобального управления, мультилатерализм, борьба с голодом и неравенством, устойчивое развитие. Тем не менее в закулисье остается явное намерение превратить БРИКС в противовес Западу под лидерством Китая и при поддержке России. Бразилия, которая займет председательство в блоке в 2025 году, постарается блокировать эту неофициальную повестку", - выразило свое мнение бразильская газета Globo. Устойчивость и развитиеКроме того, ряд зарубежных печатных изданий на фоне проведения саммита охарактеризовали БРИКС как "процветающий международный механизм", объединение, привносящее "новую энергию и перспективы", а также демонстрирующее устойчивость и развитие. "Хотя такие организации, как ООН и Всемирный банк, остаются значимыми, БРИКС привносит новую энергию и перспективы, отдавая приоритет потребностям и стремлениям Глобального Юга", - написала китайская газета Global Times. Издание ожидает, что недавно расширенное объединение укрепит сотрудничество между странами Глобального Юга и предпримет усилия по решению таких проблем, как геополитическая напряженность, изменение климата, продовольственная безопасность и финансовая нестабильность, а также по улучшению глобального управления в направлении большего равенства и инклюзивности. "Пока лидер Китая Си Цзиньпин и другие главы государств собираются в российском городе Казань на 16-й саммит группы БРИКС, внимание всего мира снова приковано к процветающему международному механизму, который должен дать импульс своему развитию и ответить на глобальные проблемы", - пишет мексиканское издание Milenio, добавляя, что ценность БРИКС "не перестает расти". Издание South China Morning Post написало, что БРИКС "показало свою устойчивость, несмотря на первоначальный скептицизм при его основании". "Вместе эти страны представляют более 45% населения мира и более 30% мирового ВВП. Однако реальное значение БРИКС заключается в потенциале объединения по реорганизации глобального управления, торговли и финансов", - говорится в материале.

https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979402473.html

https://ria.ru/20241022/erdogan-1979334505.html

https://ria.ru/20241016/sammit-1978307235.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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