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Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 22.10.2024
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18:24 22.10.2024 (обновлено: 18:43 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979402610.html
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 22.10.2024
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:24
2024-10-22T18:43
саммит брикс в казани в 2024 году
си цзиньпин
казань
политика
россия
владимир путин
новый банк развития
нарендра моди
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа.Встреча проходила в Губернаторском дворце Казанского кремля и стала продолжением серии международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, си цзиньпин, казань, политика, россия, владимир путин, новый банк развития, нарендра моди, китай, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Си Цзиньпин, Казань, Политика, Россия, Владимир Путин, Новый банк развития, Нарендра Моди, Китай, БРИКС
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились, они длились чуть больше часа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа.
Встреча проходила в Губернаторском дворце Казанского кремля и стала продолжением серии международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуСи ЦзиньпинКазаньПолитикаРоссияВладимир ПутинНовый банк развитияНарендра МодиКитайБРИКС
 
 
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