https://ria.ru/20241022/briks-1979402610.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 22.10.2024

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:24

2024-10-22T18:24

2024-10-22T18:43

саммит брикс в казани в 2024 году

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политика

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новый банк развития

нарендра моди

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа.Встреча проходила в Губернаторском дворце Казанского кремля и стала продолжением серии международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

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