https://ria.ru/20241022/briks-1979402610.html
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 22.10.2024
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:24
2024-10-22T18:24
2024-10-22T18:43
саммит брикс в казани в 2024 году
си цзиньпин
казань
политика
россия
владимир путин
новый банк развития
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979380213_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_51a17545db839ce6acb1467a50fb0b16.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани завершились, они продлились чуть больше часа.Встреча проходила в Губернаторском дворце Казанского кремля и стала продолжением серии международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
казань
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979380213_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a8c5065ef9ab36b72b84a0deca1b6c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, си цзиньпин, казань, политика, россия, владимир путин, новый банк развития, нарендра моди, китай, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Си Цзиньпин, Казань, Политика, Россия, Владимир Путин, Новый банк развития, Нарендра Моди, Китай, БРИКС
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились, они длились чуть больше часа