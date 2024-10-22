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Страны БРИКС согласовали общий подход, который отразят в декларации саммита
Страны БРИКС согласовали общий подход, который отразят в декларации саммита - РИА Новости, 22.10.2024
Страны БРИКС согласовали общий подход, который отразят в декларации саммита
Общий подход стран БРИКС к ситуации на Украине, который будет отражен в итоговой декларации саммита в Казани, согласован и не вызывает возражений, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:19
2024-10-22T18:19
2024-10-22T18:32
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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юрий ушаков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Общий подход стран БРИКС к ситуации на Украине, который будет отражен в итоговой декларации саммита в Казани, согласован и не вызывает возражений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений", - сказал Ушаков.На просьбу уточнить, идет ли речь об общей позиции стран БРИКС по Украине, помощник президента подтвердил, что согласована общая позиция членов объединения. "Общая позиция, да. Общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию", - подчеркнул Ушаков.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, юрий ушаков
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Юрий Ушаков
Страны БРИКС согласовали общий подход, который отразят в декларации саммита
Ушаков: общий подход стран БРИКС согласован и не вызывает возражений