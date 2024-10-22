https://ria.ru/20241022/briks-1979378974.html
Си Цзиньпин назвал БРИКС системообразующим фактором многополярности
Си Цзиньпин назвал БРИКС системообразующим фактором многополярности - РИА Новости, 22.10.2024
Си Цзиньпин назвал БРИКС системообразующим фактором многополярности
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани назвал это объединение системообразующим... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:07
2024-10-22T17:07
2024-10-22T17:19
си цзиньпин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани назвал это объединение системообразующим фактором формирования равноправной многополярности."Оно (объединение БРИКС - ред.) выступает системообразующим фактором формирования равноправной упорядоченной многополярности и общедоступной интенсивной экономической глобализации", - сказал председатель КНР.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, китай
Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Китай
Си Цзиньпин назвал БРИКС системообразующим фактором многополярности
Си Цзиньпин назвал БРИКС системообразующим фактором формирования многополярности