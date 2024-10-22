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Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит - РИА Новости, 22.10.2024
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11:00 22.10.2024 (обновлено: 12:29 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979262029.html
Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит
Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит - РИА Новости, 22.10.2024
Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит
Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетели в Казань на саммит БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:00
2024-10-22T12:29
в мире
казань
нарендра моди
владимир путин
сирил рамафоса
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетели в Казань на саммит БРИКС."Председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом прибыл в Казань (Россия) для участия в XVI саммите лидеров стран БРИКС", — передает Центральное телевидение Китая.Переговоры в Казани станут третьей личной встречей глав России и Китая в этом году. В мае Путин побывал с государственным визитом в Китае, а в июле встречался с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане. Традиционно на российско-китайских переговорах обсуждаются торгово-экономические отношения. Страны развивают промышленную кооперацию, высокотехнологичные отрасли, сельское хозяйство, транспорт и логистику, межрегиональные связи, энергетику. Москва и Пекин занимают близкие или совпадающие позиции по ключевым мировым проблемам и выступают за формирование справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения равной и неделимой безопасности.Моди — второй визит за четыре месяцаРанее в Казань уже прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. На сегодня на полях стартующего саммита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Моди уже второй раз приезжает в Россию в этом году — летом Путин и премьер Индии встречались в Москве. Для Моди та поездка стала первым зарубежным визитом после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов и первым посещением нашей страны за пять лет.Перед визитом в Казань индийский премьер выразил уверенность, что его поездка будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.Президента ЮАР встретили чак-чакомТакже в Казань прилетел президент ЮАР Сирил Рамафоса.В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и работы в Казани и угостил его национальным татарским блюдом — чак-чаком.На сегодня у Рамафосы также запланированы переговоры с Путиным. В прошлом году президент ЮАР дважды приезжал в Россию — в составе группы лидеров "африканской мирной инициативы" и на второй саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге, а в этом году Путин и Рамафоса дважды говорили по телефону.В отношениях России и ЮАР перспективными сферами считаются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации, развивается также взаимодействие в области космоса и здравоохранения. Путин не раз называл развитие отношений с Африканским континентом одним из приоритетных направлений для России. По его словам, Москву и ее африканских партнеров объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Центральным из них станет саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прибытие в Казань премьера Индии Моди
Премьер Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, там у него запланированы переговоры с Путиным.
2024-10-22T11:00
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PT0M50S
Каравай и чак-чак: встреча президента ЮАР Рамафосы в Казани
Минниханов угостил президента ЮАР Рамафосу, который приехал в Казань на саммит БРИКС, караваем и чак-чаком.
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в мире, казань, нарендра моди, владимир путин, сирил рамафоса, брикс, саммит брикс
В мире, Казань, Нарендра Моди, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС, Саммит БРИКС
Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит

Премьер Индии и президент ЮАР прибыли на саммит БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань в преддверии XVI саммита БРИКС
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетели в Казань на саммит БРИКС.
"Председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом прибыл в Казань (Россия) для участия в XVI саммите лидеров стран БРИКС", — передает Центральное телевидение Китая.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
Вчера, 02:40
Переговоры в Казани станут третьей личной встречей глав России и Китая в этом году. В мае Путин побывал с государственным визитом в Китае, а в июле встречался с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане.
Традиционно на российско-китайских переговорах обсуждаются торгово-экономические отношения. Страны развивают промышленную кооперацию, высокотехнологичные отрасли, сельское хозяйство, транспорт и логистику, межрегиональные связи, энергетику.
Москва и Пекин занимают близкие или совпадающие позиции по ключевым мировым проблемам и выступают за формирование справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения равной и неделимой безопасности.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
Вчера, 00:00

Моди — второй визит за четыре месяца

Ранее в Казань уже прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. На сегодня на полях стартующего саммита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Моди уже второй раз приезжает в Россию в этом году — летом Путин и премьер Индии встречались в Москве. Для Моди та поездка стала первым зарубежным визитом после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов и первым посещением нашей страны за пять лет.
Перед визитом в Казань индийский премьер выразил уверенность, что его поездка будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.

Президента ЮАР встретили чак-чаком

Также в Казань прилетел президент ЮАР Сирил Рамафоса.
В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и работы в Казани и угостил его национальным татарским блюдом — чак-чаком.
На сегодня у Рамафосы также запланированы переговоры с Путиным. В прошлом году президент ЮАР дважды приезжал в Россию — в составе группы лидеров "африканской мирной инициативы" и на второй саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге, а в этом году Путин и Рамафоса дважды говорили по телефону.
В отношениях России и ЮАР перспективными сферами считаются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации, развивается также взаимодействие в области космоса и здравоохранения.
Путин не раз называл развитие отношений с Африканским континентом одним из приоритетных направлений для России. По его словам, Москву и ее африканских партнеров объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
Вчера, 08:00

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Первоначально в него входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, с начала этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Центральным из них станет саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
В миреКазаньНарендра МодиВладимир ПутинСирил РамафосаБРИКССаммит БРИКС
 
 
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