https://ria.ru/20241022/briks-1979262029.html

Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит

Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит - РИА Новости, 22.10.2024

Лидеры стран БРИКС прибывают в Казань на саммит

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетели в Казань на саммит БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024

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2024-10-22T11:00

2024-10-22T12:29

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саммит брикс

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетели в Казань на саммит БРИКС."Председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом прибыл в Казань (Россия) для участия в XVI саммите лидеров стран БРИКС", — передает Центральное телевидение Китая.Переговоры в Казани станут третьей личной встречей глав России и Китая в этом году. В мае Путин побывал с государственным визитом в Китае, а в июле встречался с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане. Традиционно на российско-китайских переговорах обсуждаются торгово-экономические отношения. Страны развивают промышленную кооперацию, высокотехнологичные отрасли, сельское хозяйство, транспорт и логистику, межрегиональные связи, энергетику. Москва и Пекин занимают близкие или совпадающие позиции по ключевым мировым проблемам и выступают за формирование справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения равной и неделимой безопасности.Моди — второй визит за четыре месяцаРанее в Казань уже прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. На сегодня на полях стартующего саммита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Моди уже второй раз приезжает в Россию в этом году — летом Путин и премьер Индии встречались в Москве. Для Моди та поездка стала первым зарубежным визитом после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов и первым посещением нашей страны за пять лет.Перед визитом в Казань индийский премьер выразил уверенность, что его поездка будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.Президента ЮАР встретили чак-чакомТакже в Казань прилетел президент ЮАР Сирил Рамафоса.В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и работы в Казани и угостил его национальным татарским блюдом — чак-чаком.На сегодня у Рамафосы также запланированы переговоры с Путиным. В прошлом году президент ЮАР дважды приезжал в Россию — в составе группы лидеров "африканской мирной инициативы" и на второй саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге, а в этом году Путин и Рамафоса дважды говорили по телефону.В отношениях России и ЮАР перспективными сферами считаются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации, развивается также взаимодействие в области космоса и здравоохранения. Путин не раз называл развитие отношений с Африканским континентом одним из приоритетных направлений для России. По его словам, Москву и ее африканских партнеров объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Центральным из них станет саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие в Казань премьера Индии Моди Премьер Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, там у него запланированы переговоры с Путиным. 2024-10-22T11:00 true PT0M50S

Каравай и чак-чак: встреча президента ЮАР Рамафосы в Казани Минниханов угостил президента ЮАР Рамафосу, который приехал в Казань на саммит БРИКС, караваем и чак-чаком. 2024-10-22T11:00 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, казань, нарендра моди, владимир путин, сирил рамафоса, брикс, саммит брикс