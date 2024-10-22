https://ria.ru/20241022/aeroport-1979436248.html
Екатеринбургский аэропорт работает штатно после инцидента с самолетом
Екатеринбургский аэропорт работает штатно после инцидента с самолетом - РИА Новости, 22.10.2024
Екатеринбургский аэропорт работает штатно после инцидента с самолетом
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом работает штатно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T22:47
2024-10-22T22:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом работает штатно, сообщает пресс-служба авиагавани. "Самолеты прибывают и отправляются из нашего аэропорта. Пятнадцать минут назад приняли самолеты из Нарьян-Мара и Шарджи, вылетел борт в Москву. Работаем штатно", – говорится в сообщении Кольцово в Telegram-канале. Ранее пресс-служба Кольцово информировала, что вечером во вторник самолет госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Екатеринбурге, были введены ограничения на прием и отправление судов, ряд рейсов направили на запасные аэродромы. Позже в воздушной гавани заявили, что в строй была введена вторая взлетно-посадочная полоса, а прием и отправка воздушных судов возобновляется. Отмечалось, что была задержана отправка двух рейсов, на запасные аэродромы ушли направлявшиеся в столицу Урала самолеты из восьми пунктов отправления: Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани.
https://ria.ru/20241010/samolet-1977356245.html
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екатеринбург, кольцово, нарьян-мар, происшествия
Екатеринбург, Кольцово, Нарьян-Мар, Происшествия
Екатеринбургский аэропорт работает штатно после инцидента с самолетом
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом работает штатно