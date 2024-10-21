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Ушаков рассказал о деталях программы саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 21.10.2024
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19:40 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ushakov-1979189121.html
Ушаков рассказал о деталях программы саммита БРИКС в Казани
Ушаков рассказал о деталях программы саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 21.10.2024
Ушаков рассказал о деталях программы саммита БРИКС в Казани
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о деталях программы предстоящего трехдневного саммита БРИКС в Казани: помимо официальных заседаний иностранных... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:40
2024-10-21T19:40
россия
казань
москва
юрий ушаков
дилма русеф
сергей катырин
брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о деталях программы предстоящего трехдневного саммита БРИКС в Казани: помимо официальных заседаний иностранных гостей ждет дружеский обед и торжественный прием. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. "Саммит начнется вечером, он начнется проведением неформального дружеского обеда для всех лидеров. Этот обед состоится в Казанской ратуше. А уже 23 октября с утра начнется работа непосредственно саммита. Будет два заседания - в узком и расширенном составах", - сообщил Ушаков журналистам. Помощник президента уточнил, что заседания будут посвящены теме укрепления многосторонности. "В узком составе планируется рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов. Естественно, лидеры обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, и также очень важный и весьма чувствительный вопрос о дальнейшем расширении состава участников БРИКС", - рассказал он. На заседании в широком составе главы государств дадут оценку сотрудничеству в сфере экономики, торговли, отраслевого взаимодействия, подведут итоги работы на культурно-гуманитарном треке, отметил Ушаков. Также участники заслушают доклады президента Нового банка развития Дилмы Русеф и главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, который расскажет о состоявшемся в Москве на минувшей неделе Деловом форуме БРИКС. Кроме того, запланированы выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и председателя российской части Женского делового альянса БРИКС Анны Нестеровой. После заседания в расширенном составе лидеры БРИКС, как ожидается, примут итоговый документ - Казанскую декларацию стран БРИКС. "Двадцать третьего октября вечером состоится торжественный прием от имени президента Российской Федерации по случаю проведения саммита. На этот прием приглашаются как члены БРИКС, так и лидеры стран и руководители делегаций, которые приедут в Казань для того, чтобы принять участие в заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс", - сообщил Ушаков. Помощник президент РФ добавил, что в Казани на расширенной встрече в формате "аутрич" будут представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки - всего 36 делегаций. Ушаков озвучил и тему предстоящего заседания в формате "аутрич" - "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира". Заседание пройдет в четверг утром и будет разбито на две части. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html
https://ria.ru/20241019/kazan-1978871758.html
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россия, казань, москва, юрий ушаков, дилма русеф, сергей катырин, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Москва, Юрий Ушаков, Дилма Русеф, Сергей Катырин, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ушаков рассказал о деталях программы саммита БРИКС в Казани

Ушаков рассказал о деталях программы трехдневного саммита БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о деталях программы предстоящего трехдневного саммита БРИКС в Казани: помимо официальных заседаний иностранных гостей ждет дружеский обед и торжественный прием.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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"Саммит начнется вечером, он начнется проведением неформального дружеского обеда для всех лидеров. Этот обед состоится в Казанской ратуше. А уже 23 октября с утра начнется работа непосредственно саммита. Будет два заседания - в узком и расширенном составах", - сообщил Ушаков журналистам.
Помощник президента уточнил, что заседания будут посвящены теме укрепления многосторонности.
"В узком составе планируется рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов. Естественно, лидеры обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, и также очень важный и весьма чувствительный вопрос о дальнейшем расширении состава участников БРИКС", - рассказал он.
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На заседании в широком составе главы государств дадут оценку сотрудничеству в сфере экономики, торговли, отраслевого взаимодействия, подведут итоги работы на культурно-гуманитарном треке, отметил Ушаков. Также участники заслушают доклады президента Нового банка развития Дилмы Русеф и главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, который расскажет о состоявшемся в Москве на минувшей неделе Деловом форуме БРИКС. Кроме того, запланированы выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и председателя российской части Женского делового альянса БРИКС Анны Нестеровой. После заседания в расширенном составе лидеры БРИКС, как ожидается, примут итоговый документ - Казанскую декларацию стран БРИКС.
"Двадцать третьего октября вечером состоится торжественный прием от имени президента Российской Федерации по случаю проведения саммита. На этот прием приглашаются как члены БРИКС, так и лидеры стран и руководители делегаций, которые приедут в Казань для того, чтобы принять участие в заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс", - сообщил Ушаков.
Помощник президент РФ добавил, что в Казани на расширенной встрече в формате "аутрич" будут представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки - всего 36 делегаций. Ушаков озвучил и тему предстоящего заседания в формате "аутрич" - "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира". Заседание пройдет в четверг утром и будет разбито на две части.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Ушаков назвал число участников саммита БРИКС в Казани
Вчера, 18:39
 
РоссияКазаньМоскваЮрий УшаковДилма РусефСергей КатыринБРИКСНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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