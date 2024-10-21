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Ушаков назвал число участников саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 21.10.2024
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18:39 21.10.2024 (обновлено: 18:54 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ushakov-1979176776.html
Ушаков назвал число участников саммита БРИКС в Казани
Ушаков назвал число участников саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 21.10.2024
Ушаков назвал число участников саммита БРИКС в Казани
На саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 - на высшем уровне и руководство шести международных организаций, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:39
2024-10-21T18:54
россия
казань
бразилия
юрий ушаков
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 - на высшем уровне и руководство шести международных организаций, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководство шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что будут присутствовать из этих 36 стран 22 лидера. То есть, 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне", - сказал Ушаков журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
Россия, Казань, Бразилия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Ушаков назвал число участников саммита БРИКС в Казани

Ушаков: на саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 из них на высшем уровне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 - на высшем уровне и руководство шести международных организаций, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководство шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что будут присутствовать из этих 36 стран 22 лидера. То есть, 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне", - сказал Ушаков журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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