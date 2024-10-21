https://ria.ru/20241021/ural-1979189914.html
Бабушкина презентовала механизм подготовки рабочих кадров на Среднем Урале
Бабушкина презентовала механизм подготовки рабочих кадров на Среднем Урале - РИА Новости, 21.10.2024
Бабушкина презентовала механизм подготовки рабочих кадров на Среднем Урале
В рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина презентовала новый механизм подготовки... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:43
2024-10-21T19:43
2024-10-21T19:43
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина презентовала новый механизм подготовки рабочих кадров на Среднем Урале, сообщает пресс-служба областного парламента. Новый механизм позволит в два раза увеличить подготовку квалифицированных рабочих кадров на базе трех учебных заведений – Уральского политехнического колледжа – Межрегионального центра компетенций, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа и Екатеринбургского колледжа транспортного строительства. Об этом шла речь на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также встрече Бабушкиной с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, состоявшимся в ходе Дней Свердловской области в Совете Федерации. "В современных условиях подготовка квалифицированных рабочих кадров для промышленных предприятий имеет особое значение для нашего региона. Вместе с ростом потребности производственного сектора в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена, растет интерес молодежи к этим профессиям. На Среднем Урале 60% выпускников девятых классов выбирают для продолжения образования именно средние специальные учебные заведения", - цитирует пресс-служба Бабушкину. Она напомнила, что с 2022 года в Свердловской области в рамках проекта "Профессионалитет" действуют 12 образовательно-индустриальных кластеров, в подготовке кадров принимают участие 66 образовательных организаций совместно с 137 партнерами-работодателями, 84 из которых промышленные предприятия. Для расширения перечня и числа программ технического профиля для подготовки кадров в Свердловской области разработан новый механизм взаимодействия в системе среднего профессионального образования – межотраслевой образовательно-производственный кластер технического профиля с участием нескольких профессиональных образовательных организаций технического профиля, расположенных в шаговой доступности друг от друга. "Речь идет о формировании единой образовательно-производственной среды, предполагающей совместное использование материально-технической базы и педагогических кадров учебных заведений, направленной на повышение качества подготовки специалистов и увеличение количества выпускников технических специальностей и профессий. Создание кластера планируется на базе Уральского политехнического колледжа - Межрегионального центра компетенций. Участие также примут Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский колледж транспортного строительства. Такое решение позволит практически в два раза увеличить подготовку квалифицированных рабочих кадров на базе этих трех учебных заведений", - рассказала Бабушкина. Делегация парламентариев во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области представляет регион в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где с 21 по 23 октября проходят Дни Свердловской области.
https://ria.ru/20240924/babushkina-1974361281.html
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свердловская область, россия, людмила бабушкина , лилия гумерова, совет федерации рф
Свердловская область , Свердловская область, Россия, Людмила Бабушкина , Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина презентовала новый механизм подготовки рабочих кадров на Среднем Урале, сообщает пресс-служба областного парламента.
Новый механизм позволит в два раза увеличить подготовку квалифицированных рабочих кадров на базе трех учебных заведений – Уральского политехнического колледжа – Межрегионального центра компетенций, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа и Екатеринбургского колледжа транспортного строительства. Об этом шла речь на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также встрече Бабушкиной с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой
, состоявшимся в ходе Дней Свердловской области в Совете Федерации.
"В современных условиях подготовка квалифицированных рабочих кадров для промышленных предприятий имеет особое значение для нашего региона. Вместе с ростом потребности производственного сектора в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена, растет интерес молодежи к этим профессиям. На Среднем Урале 60% выпускников девятых классов выбирают для продолжения образования именно средние специальные учебные заведения", - цитирует пресс-служба Бабушкину.
Она напомнила, что с 2022 года в Свердловской области в рамках проекта "Профессионалитет" действуют 12 образовательно-индустриальных кластеров, в подготовке кадров принимают участие 66 образовательных организаций совместно с 137 партнерами-работодателями, 84 из которых промышленные предприятия. Для расширения перечня и числа программ технического профиля для подготовки кадров в Свердловской области разработан новый механизм взаимодействия в системе среднего профессионального образования – межотраслевой образовательно-производственный кластер технического профиля с участием нескольких профессиональных образовательных организаций технического профиля, расположенных в шаговой доступности друг от друга.
"Речь идет о формировании единой образовательно-производственной среды, предполагающей совместное использование материально-технической базы и педагогических кадров учебных заведений, направленной на повышение качества подготовки специалистов и увеличение количества выпускников технических специальностей и профессий. Создание кластера планируется на базе Уральского политехнического колледжа - Межрегионального центра компетенций. Участие также примут Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский колледж транспортного строительства. Такое решение позволит практически в два раза увеличить подготовку квалифицированных рабочих кадров на базе этих трех учебных заведений", - рассказала Бабушкина.
Делегация парламентариев во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области представляет регион в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
, где с 21 по 23 октября проходят Дни Свердловской области.