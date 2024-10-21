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Тюменская область в сфере туризма сотрудничает с 16 регионами РФ - РИА Новости, 21.10.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:27 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/tyumen-1979173403.html
Тюменская область в сфере туризма сотрудничает с 16 регионами РФ
Тюменская область в сфере туризма сотрудничает с 16 регионами РФ - РИА Новости, 21.10.2024
Тюменская область в сфере туризма сотрудничает с 16 регионами РФ
Тюменская область активно развивает межрегиональное сотрудничество в сфере туризма, сейчас регион в этом направлении сотрудничает с шестнадцатью субъектами... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:27
2024-10-21T18:27
тюменская область
тюменская область
россия
майя ломидзе
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Тюменская область активно развивает межрегиональное сотрудничество в сфере туризма, сейчас регион в этом направлении сотрудничает с шестнадцатью субъектами России, сообщает информационный центр областного правительства. Тюменская делегация на туристическом форуме "Большой Урал" в Екатеринбурге отвечала за организацию панельной дискуссии "Проекты межрегионального сотрудничества в сфере туризма", где обозначила важность кросс-регионального взаимодействия между субъектами страны для генерации и распределения турпотока. "Регион сотрудничает с 16 субъектами России и реализует совместно ряд проектов. В дальнейшем планируется подписание соглашений еще с рядом регионов, первым из которых станет Курганская область", - указано в сообщении. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, которые цитирует информцентр, Тюменская область – один из немногих субъектов, который абсолютно открыт к творчеству, к идеям, к развитию, причем к, казалось бы, совершенно несоразмерным и невозможным для конкретной территории, в Уральском федеральном округе Тюмень выступала инициатором создания межрегиональных маршрутов и продолжает работать в этом направлении. "Мы работаем на развитие туризма по всей стране. Практика показывает, что когда делаешь это сообща, в одном направлении, эффект получается намного лучше... Мы сторонники объединения усилий, чтобы каждый турист мог получить максимальную информацию о том, как эффективно проводить время у нас в стране в целом и в регионах в частности", – прокомментировал руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. В агентстве туризма и продвижения Тюменской области пояснили, что важным стратегическим партнером региона является Москва. Совместно с Мостуризмом реализуются тур "Москва+" для иностранцев и образовательная турпрограмма "Город открытий" для школьников. На ПМЭФ в 2022 году главы субъектов УрФО, Башкирии и Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". В рамках него у Свердловской и Тюменской области в этом году появился межрегиональный "Императорский маршрут", сейчас прорабатывается вопрос интеграции в этот тур Омска и Перми. В разработке также тур "ЧУМовой маршрут", который объединит Тюменскую область, Югру и Ямал. Отмечается, что максимальный объем туристического потока в Тюменскую область поступает из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Пермского края, все больший интерес к отдыху в регионе проявляют жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
https://realty.ria.ru/20241014/tobolsk-1977994711.html
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тюменская область, россия, майя ломидзе
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Майя Ломидзе

Тюменская область в сфере туризма сотрудничает с 16 регионами РФ

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Тюменская область активно развивает межрегиональное сотрудничество в сфере туризма, сейчас регион в этом направлении сотрудничает с шестнадцатью субъектами России, сообщает информационный центр областного правительства.
Тюменская делегация на туристическом форуме "Большой Урал" в Екатеринбурге отвечала за организацию панельной дискуссии "Проекты межрегионального сотрудничества в сфере туризма", где обозначила важность кросс-регионального взаимодействия между субъектами страны для генерации и распределения турпотока.
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"Регион сотрудничает с 16 субъектами России и реализует совместно ряд проектов. В дальнейшем планируется подписание соглашений еще с рядом регионов, первым из которых станет Курганская область", - указано в сообщении.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, которые цитирует информцентр, Тюменская область – один из немногих субъектов, который абсолютно открыт к творчеству, к идеям, к развитию, причем к, казалось бы, совершенно несоразмерным и невозможным для конкретной территории, в Уральском федеральном округе Тюмень выступала инициатором создания межрегиональных маршрутов и продолжает работать в этом направлении.
"Мы работаем на развитие туризма по всей стране. Практика показывает, что когда делаешь это сообща, в одном направлении, эффект получается намного лучше... Мы сторонники объединения усилий, чтобы каждый турист мог получить максимальную информацию о том, как эффективно проводить время у нас в стране в целом и в регионах в частности", – прокомментировал руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.
В агентстве туризма и продвижения Тюменской области пояснили, что важным стратегическим партнером региона является Москва. Совместно с Мостуризмом реализуются тур "Москва+" для иностранцев и образовательная турпрограмма "Город открытий" для школьников. На ПМЭФ в 2022 году главы субъектов УрФО, Башкирии и Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". В рамках него у Свердловской и Тюменской области в этом году появился межрегиональный "Императорский маршрут", сейчас прорабатывается вопрос интеграции в этот тур Омска и Перми. В разработке также тур "ЧУМовой маршрут", который объединит Тюменскую область, Югру и Ямал.
Отмечается, что максимальный объем туристического потока в Тюменскую область поступает из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Пермского края, все больший интерес к отдыху в регионе проявляют жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияМайя Ломидзе
 
 
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