https://ria.ru/20241021/sud-1979162106.html

В Пензенской области участник конфликта дальнобойщиков получил год колонии

В Пензенской области участник конфликта дальнобойщиков получил год колонии - РИА Новости, 21.10.2024

В Пензенской области участник конфликта дальнобойщиков получил год колонии

Кузнецкий районный суд Пензенской области приговорил гражданина Узбекистана к году и двум месяцам лишения свободы по обвинению в причинении тяжкого вреда... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:39

2024-10-21T17:39

2024-10-21T17:39

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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Кузнецкий районный суд Пензенской области приговорил гражданина Узбекистана к году и двум месяцам лишения свободы по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью коллеге-дальнобойщику из Казахстана на трассе, следует из информации суда. Суд установил, что в ночь на 24 февраля, находясь на обочине федеральной трассы М5 "Урал" в Кузнецком районе Пензенской области, дальнобойщик из Узбекистана в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил другого дальнобойщика монтировкой по голове и продолжил путь на своем автомобиле в сторону Пензы. Потерпевший на своей машине проследовал за обидчиком, по пути позвонил в полицию и сообщил о нападении, и через некоторое время автомобиль нападавшего остановили сотрудники ДПС. Фигурант был задержан. Потерпевшего, получившего открытую черепно-мозговую травму, на скорой помощи доставили в больницу Пензы, где ему провели операцию. "Вынесен приговор участнику конфликта дальнобойщиков. Кузнецким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан Х., 1994 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия"... Суд признал Х. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе суда уточнили РИА Новости, что потерпевшим является дальнобойщик из Казахстана. В суде отметили, что суд при вынесении приговора учел смягчающие вину обстоятельства, такие как наличие у подсудимого малолетних детей, добровольное возмещение потерпевшему морального вреда, полное признание вины, состояние здоровья фигуранта и его отца, а также мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгой мере наказания. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240827/dtp-1968863260.html

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происшествия, казахстан, пензенская область, россия, узбекистан