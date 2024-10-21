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США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.10.2024
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05:45 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ssha-1979052149.html
США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт
США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.10.2024
США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт
США после президентских выборов будут угрожать санкциями Турции из-за вероятного членства страны в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:45
2024-10-21T05:45
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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. США после президентских выборов будут угрожать санкциями Турции из-за вероятного членства страны в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис. "Поскольку американские президентские выборы уже не за горами, у Вашингтона есть более важные проблемы, чем членство Турции в БРИКС. Результаты выборов определят степень давления, которое США окажут на Турцию", - считает аналитик. По его словам, администрация Трампа отнесётся к членству Турции более снисходительно и удовлетворится разумными предупреждениями. "Камала Харрис и либеральные группы, которые она представляет, вероятно, будут угрожать введением квот на такие продукты, как сталь и текстиль, которые Турция экспортирует в США. Однако после принятия Турции в члены (БРИКС) и проведения выборов в США подобные угрозы санкций могут возрасти ещё больше", - сказал Озер. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241015/turtsiya-1978063819.html
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в мире, россия, сша, турция, дональд трамп, камала харрис, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, США, Турция, Дональд Трамп, Камала Харрис, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт

Озер: США после выборов будут угрожать Турции санкциями из-за членства в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. США после президентских выборов будут угрожать санкциями Турции из-за вероятного членства страны в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Эксперт рассказал, какой будет политика Турции в БРИКС
15 октября, 07:37
"Поскольку американские президентские выборы уже не за горами, у Вашингтона есть более важные проблемы, чем членство Турции в БРИКС. Результаты выборов определят степень давления, которое США окажут на Турцию", - считает аналитик.
По его словам, администрация Трампа отнесётся к членству Турции более снисходительно и удовлетворится разумными предупреждениями.
"Камала Харрис и либеральные группы, которые она представляет, вероятно, будут угрожать введением квот на такие продукты, как сталь и текстиль, которые Турция экспортирует в США. Однако после принятия Турции в члены (БРИКС) и проведения выборов в США подобные угрозы санкций могут возрасти ещё больше", - сказал Озер.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
11 июля, 10:41
 
В миреРоссияСШАТурцияДональд ТрампКамала ХаррисЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС
 
 
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