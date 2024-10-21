https://ria.ru/20241021/ssha-1979052149.html

США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт

США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.10.2024

США будут угрожать санкциями Турции после выборов, заявил эксперт

США после президентских выборов будут угрожать санкциями Турции из-за вероятного членства страны в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:45

2024-10-21T05:45

2024-10-21T05:45

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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. США после президентских выборов будут угрожать санкциями Турции из-за вероятного членства страны в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис. "Поскольку американские президентские выборы уже не за горами, у Вашингтона есть более важные проблемы, чем членство Турции в БРИКС. Результаты выборов определят степень давления, которое США окажут на Турцию", - считает аналитик. По его словам, администрация Трампа отнесётся к членству Турции более снисходительно и удовлетворится разумными предупреждениями. "Камала Харрис и либеральные группы, которые она представляет, вероятно, будут угрожать введением квот на такие продукты, как сталь и текстиль, которые Турция экспортирует в США. Однако после принятия Турции в члены (БРИКС) и проведения выборов в США подобные угрозы санкций могут возрасти ещё больше", - сказал Озер. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241015/turtsiya-1978063819.html

https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html

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