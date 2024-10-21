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Названы темы переговоров Путина с президентом Лаоса на полях саммита БРИКС

Названы темы переговоров Путина с президентом Лаоса на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Названы темы переговоров Путина с президентом Лаоса на полях саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит обсудят партнерство России и АСЕАН в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили в РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:14

2024-10-21T19:14

2024-10-21T20:11

лаос

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

россия

казань

тхонглун сисулит

юрий ушаков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит обсудят партнерство России и АСЕАН в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили в пресс-службе администрации российского лидера."Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит обсудят партнерство России и АСЕАН", - говорится в сообщении.Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.

лаос

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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