https://ria.ru/20241021/putin-1979177975.html

В Кремле рассказали о графике встреч Путина на саммите БРИКС

В Кремле рассказали о графике встреч Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

В Кремле рассказали о графике встреч Путина на саммите БРИКС

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о программе работы Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:44

2024-10-21T18:44

2024-10-21T19:53

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о программе работы Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани. "Естественно, такое масштабное международное мероприятие не обойдется без проведения двусторонних встреч. У нас их запланировано очень много, думаю, что нашему президенту будет непросто, но он сам изъявил желание встретиться буквально со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань", — рассказал Ушаков.Так, во вторник — первый день мероприятия, "цикл бесед" откроется встречей Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф. После чего состоятся беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Кроме того, запланированы обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.Далее, согласно программе саммита, лидеры соберутся на неформальный ужин в Казанской ратуше. "После завершения ужина еще один рабочий контакт уже с президентом Египта (Абдель Фаттахом. — Прим. ред.) ас-Сиси. На этом первый рабочий день завершится", — отметил Ушаков.Во второй день саммита Путин также проведет несколько рабочих встреч."После заседаний узкого и расширенного формата пройдет беседа нашего президента с президентом Республики Иран (Масудом. — Прим. ред.) Пезешкианом, затем запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", — сказал Ушаков.После, по его словам, у Путина запланирована встреча с премьером Эфиопии."Это все, что предусматривается планом работы на 23 октября, но не исключено, что беседы будут продолжаться в ходе обеда 23 октября вечером. И не исключено, что и после обеда будет проведена еще одна двусторонка", — поделился помощник главы государства.В четверг по итогам саммита президент выступит с пресс-конференцией.При этом после нее он проведет еще целую серию двусторонних встреч: с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем."Но не исключено проведение и других встреч. В частности, мы знаем, что власти Татарстана пригласили на встречу "аутрич", на обед, (президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада. — Прим. ред.) Додика. И я уверен, что наш президент с ним пересечется и проведет отдельную беседу. Вот такая насыщенная программа, которую планируется завершить поздно 24 октября", — добавил Ушаков.Он также отметил, что в саммите БРИКС примут участие 36 стран, из которых 22 делегации будут возглавлять лидеры государств. Также на мероприятие прибудет руководство шести международных организаций.Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в объединении. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство Москвы в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241021/briks-1979179730.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979177617.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979182278.html

https://ria.ru/20241021/sammit-1979072445.html

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