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Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции - РИА Новости, 21.10.2024
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18:33 21.10.2024 (обновлено: 18:34 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979174878.html
Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции
Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции - РИА Новости, 21.10.2024
Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Казани "на полях" саммита БРИКС двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:33
2024-10-21T18:34
россия
эфиопия
казань
юрий ушаков
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
политика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Казани "на полях" саммита БРИКС двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Эфиопии Абием Ахмедом, не исключены и другие встречи, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Во второй день тоже несколько рабочих встреч. После заседаний узкого и расширенного формата пройдет беседа нашего президента с президентом Республики Иран (Масудом - ред) Пезешкианом, затем запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказал Ушаков журналистам. После, по его словам, у Путина запланирована встреча с премьером Эфиопии. "Это все, что предусматривается планом работы на 23 октября, но не исключено, что беседы будут продолжаться в ходе обеда 23 октября вечером. И не исключено, что и после обеда будет проведена еще одна двусторонка", - поделился Ушаков. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, эфиопия, казань, юрий ушаков, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, политика, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Эфиопия, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Политика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции

Ушаков: Путин проведет в Казани переговоры с Пезешкианом и Эрдоганом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Казани "на полях" саммита БРИКС двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Эфиопии Абием Ахмедом, не исключены и другие встречи, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Во второй день тоже несколько рабочих встреч. После заседаний узкого и расширенного формата пройдет беседа нашего президента с президентом Республики Иран (Масудом - ред) Пезешкианом, затем запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказал Ушаков журналистам.
Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие подтвердили более 30 государств.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Основная программа стартует 22 октября.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12
После, по его словам, у Путина запланирована встреча с премьером Эфиопии.
"Это все, что предусматривается планом работы на 23 октября, но не исключено, что беседы будут продолжаться в ходе обеда 23 октября вечером. И не исключено, что и после обеда будет проведена еще одна двусторонка", - поделился Ушаков.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ
Вчера, 14:23
 
РоссияЭфиопияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКСПолитикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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