https://ria.ru/20241021/putin-1979174878.html

Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции

Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции - РИА Новости, 21.10.2024

Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Казани "на полях" саммита БРИКС двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:33

2024-10-21T18:33

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Казани "на полях" саммита БРИКС двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Эфиопии Абием Ахмедом, не исключены и другие встречи, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Во второй день тоже несколько рабочих встреч. После заседаний узкого и расширенного формата пройдет беседа нашего президента с президентом Республики Иран (Масудом - ред) Пезешкианом, затем запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказал Ушаков журналистам. После, по его словам, у Путина запланирована встреча с премьером Эфиопии. "Это все, что предусматривается планом работы на 23 октября, но не исключено, что беседы будут продолжаться в ходе обеда 23 октября вечером. И не исключено, что и после обеда будет проведена еще одна двусторонка", - поделился Ушаков. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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