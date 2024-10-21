https://ria.ru/20241021/putin-1979089999.html

Путин отправится на саммит БРИКС в Казань в понедельник, заявил Песков

Путин отправится на саммит БРИКС в Казань в понедельник, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2024

Путин отправится на саммит БРИКС в Казань в понедельник, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером отправится в Казань, где будет проходить саммит БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:44

2024-10-21T11:44

2024-10-21T11:44

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник вечером отправится в Казань, где будет проходить саммит БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В конце дня президент переместится уже в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС", - сказал Песков журналистам. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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