https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО - РИА Новости, 21.10.2024
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:49
2024-10-21T11:49
2024-10-21T16:58
россия
южная корея
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
владимир путин
юн сок ель
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом."Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", — сказал он журналистам на вопрос о возможном нахождении военных из Северной Кореи на СВО.Ранее в посольстве РФ в Республике Корея РИА Новости заявили, что МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается. Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
https://ria.ru/20241021/kndr-1979089298.html
https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html
россия
южная корея
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, владимир путин, юн сок ель, украина, в мире
Россия, Южная Корея, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Украина, В мире
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
Песков о возможной отправке войск КНДР на СВО: много противоречивой информации