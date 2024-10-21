https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html

Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО

Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО - РИА Новости, 21.10.2024

Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:49

2024-10-21T11:49

2024-10-21T16:58

россия

южная корея

дмитрий песков

министерство обороны сша

нато

владимир путин

юн сок ель

украина

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом."Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", — сказал он журналистам на вопрос о возможном нахождении военных из Северной Кореи на СВО.Ранее в посольстве РФ в Республике Корея РИА Новости заявили, что МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается. Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".

https://ria.ru/20241021/kndr-1979089298.html

https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html

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южная корея

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россия, южная корея, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, владимир путин, юн сок ель, украина, в мире