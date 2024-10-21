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Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО - РИА Новости, 21.10.2024
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11:49 21.10.2024 (обновлено: 16:58 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО - РИА Новости, 21.10.2024
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:49
2024-10-21T16:58
россия
южная корея
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
владимир путин
юн сок ель
украина
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом."Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", — сказал он журналистам на вопрос о возможном нахождении военных из Северной Кореи на СВО.Ранее в посольстве РФ в Республике Корея РИА Новости заявили, что МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается. Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
https://ria.ru/20241021/kndr-1979089298.html
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россия, южная корея, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, владимир путин, юн сок ель, украина, в мире
Россия, Южная Корея, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Украина, В мире
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО

Песков о возможной отправке войск КНДР на СВО: много противоречивой информации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на специальную военную операцию, заявил, что звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом.
"Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", — сказал он журналистам на вопрос о возможном нахождении военных из Северной Кореи на СВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Кремле назвали КНДР близким соседом России
Вчера, 11:42
Ранее в посольстве РФ в Республике Корея РИА Новости заявили, что МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается. Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.
Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
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