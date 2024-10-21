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Ушаков: глава ОАЭ вернется в Абу-Даби и оттуда отправится на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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19:02 21.10.2024
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Ушаков: глава ОАЭ вернется в Абу-Даби и оттуда отправится на саммит БРИКС
Ушаков: глава ОАЭ вернется в Абу-Даби и оттуда отправится на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Ушаков: глава ОАЭ вернется в Абу-Даби и оттуда отправится на саммит БРИКС
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным вернется в Абу-Даби, на саммит БРИКС в Казань он... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:02
2024-10-21T19:02
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юрий ушаков
мухаммед бен заид аль нахайян
брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным вернется в Абу-Даби, на саммит БРИКС в Казань он отправится 23 октября, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Президент ОАЭ прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры в подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. В понедельник переговоры лидеров с участием делегаций прошли в Кремле. "Сейчас эмиратский лидер, как я полагаю, на пути в аэропорт. Он вернется к себе в столицу, а затем утром 23 октября прилетит уже в Казань, чтобы непосредственно принять участия в саммите, который стартует в 10 часов утра в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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в мире, россия, оаэ, казань, владимир путин, юрий ушаков, мухаммед бен заид аль нахайян, брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, ОАЭ, Казань, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ушаков: глава ОАЭ вернется в Абу-Даби и оттуда отправится на саммит БРИКС

Ушаков: президент ОАЭ вернется в Абу-Даби и 23 октября приедет на саммит БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным вернется в Абу-Даби, на саммит БРИКС в Казань он отправится 23 октября, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Президент ОАЭ прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры в подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. В понедельник переговоры лидеров с участием делегаций прошли в Кремле.
«
"Сейчас эмиратский лидер, как я полагаю, на пути в аэропорт. Он вернется к себе в столицу, а затем утром 23 октября прилетит уже в Казань, чтобы непосредственно принять участия в саммите, который стартует в 10 часов утра в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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В миреРоссияОАЭКазаньВладимир ПутинЮрий УшаковМухаммед бен Заид Аль НахайянБРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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