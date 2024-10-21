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Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 21.10.2024
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18:35 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/kuba-1979175484.html
Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса
Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса в стране, Куба, как и Бразилия, будет представлена в Казани на... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:35
2024-10-21T18:35
в мире
куба
россия
бразилия
мигель диас-канель бермудес
юрий ушаков
луис инасиу лула да силва
брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса в стране, Куба, как и Бразилия, будет представлена в Казани на уровне министра иностранных дел, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Коллапс энергетической системы Кубы произошел в минувшую пятницу, несмотря на усилия правительства, жители острова проводят без света уже третий день. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила ранее пресс-служба главы государства. Новостной портал G1 сообщал, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния. "К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами в Казань не смогут приехать, это выяснилось сегодня утром, президент Бразилии и президент Кубы Диас-Канель Бермудес. У бразильца - медицинские показатели не позволяют ему прилететь... И вопросы энергоснабжения на Кубе тоже заставляют президента Кубы оставаться в Гаване в эти дни. Но естественно, и бразильская, и кубинская делегации будут представлены на уровне министров иностранных дел", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241021/energosistema-1979042916.html
https://ria.ru/20240914/sammit-1972721409.html
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в мире, куба, россия, бразилия, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс
В мире, Куба, Россия, Бразилия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Юрий Ушаков, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС
Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса

Ушаков: президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань в преддверии XVI саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса в стране, Куба, как и Бразилия, будет представлена в Казани на уровне министра иностранных дел, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Коллапс энергетической системы Кубы произошел в минувшую пятницу, несмотря на усилия правительства, жители острова проводят без света уже третий день. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила ранее пресс-служба главы государства. Новостной портал G1 сообщал, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Энергосистема Кубы вновь вышла из строя
Вчера, 00:41
"К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами в Казань не смогут приехать, это выяснилось сегодня утром, президент Бразилии и президент Кубы Диас-Канель Бермудес. У бразильца - медицинские показатели не позволяют ему прилететь... И вопросы энергоснабжения на Кубе тоже заставляют президента Кубы оставаться в Гаване в эти дни. Но естественно, и бразильская, и кубинская делегации будут представлены на уровне министров иностранных дел", - сказал Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани
14 сентября, 17:31
 
В миреКубаРоссияБразилияМигель Диас-Канель БермудесЮрий УшаковЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКССаммит БРИКС
 
 
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