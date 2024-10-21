https://ria.ru/20241021/kuba-1979175484.html

Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса

Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 21.10.2024

Президент Кубы пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса в стране, Куба, как и Бразилия, будет представлена в Казани на... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:35

2024-10-21T18:35

2024-10-21T18:35

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куба

россия

бразилия

мигель диас-канель бермудес

юрий ушаков

луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пропустит саммит БРИКС из-за энергетического кризиса в стране, Куба, как и Бразилия, будет представлена в Казани на уровне министра иностранных дел, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Коллапс энергетической системы Кубы произошел в минувшую пятницу, несмотря на усилия правительства, жители острова проводят без света уже третий день. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила ранее пресс-служба главы государства. Новостной портал G1 сообщал, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния. "К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами в Казань не смогут приехать, это выяснилось сегодня утром, президент Бразилии и президент Кубы Диас-Канель Бермудес. У бразильца - медицинские показатели не позволяют ему прилететь... И вопросы энергоснабжения на Кубе тоже заставляют президента Кубы оставаться в Гаване в эти дни. Но естественно, и бразильская, и кубинская делегации будут представлены на уровне министров иностранных дел", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241021/energosistema-1979042916.html

https://ria.ru/20240914/sammit-1972721409.html

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