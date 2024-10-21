https://ria.ru/20241021/khab-1979182429.html

Путин и Эрдоган планируют обсудить в Казани создание нового газового хаба

Путин и Эрдоган планируют обсудить в Казани создание нового газового хаба - РИА Новости, 21.10.2024

Путин и Эрдоган планируют обсудить в Казани создание нового газового хаба

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят проект создания газового "хаба" на территории Турции в ходе переговоров на полях... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:06

2024-10-21T19:06

2024-10-21T19:22

казань

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят проект создания газового "хаба" на территории Турции в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили в пресс-службе администрации российского лидера."Эффективное взаимодействие налажено с турецкими партнерами в газовой сфере. Стабильно функционируют трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" по дну Черного моря. В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект создания международного газового "хаба" на территории Турции", - говорится в сообщении.Встреча Путина и Эрдогана состоится в среду. Как отметили в пресс-службе администрации президента РФ, многоплановое сотрудничество России и Турции динамично развивается по всем основным направлениям, носит партнерский и взаимовыгодный характер.Еще один стратегически значимый проект РФ и Турции в сфере энергетики – строительство первой турецкой АЭС "Аккую". В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.

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казань

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году