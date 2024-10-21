https://ria.ru/20241021/gutsul-1979192204.html
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России - РИА Новости, 21.10.2024
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что если бы у молдавской диаспоры, проживающей в России, были те же возможности для голосования, что и у живущей в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:57
2024-10-21T19:57
2024-10-21T19:57
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молдавия
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гагаузия
евгения гуцул
мария захарова
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что если бы у молдавской диаспоры, проживающей в России, были те же возможности для голосования, что и у живущей в западных странах, референдум о вступлении в ЕС с треском бы провалился. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. "Если бы у молдавской диаспоры, проживающей в России, были бы те же возможности для голосования, что и у диаспоры в западных странах, референдум о вступлении в ЕС с треском бы провалился", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома. Гуцул выразила сожаление, что десятки тысяч уроженцев Гагаузии, проживающих в Российской Федерации, не смогли реализовать свое конституционное право голосовать. "Под нелепыми предлогами власть отказалась открывать избирательные участки в Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени и других российских городах, где проживают сотни тысяч граждан Молдовы, в том числе и гагаузы", - отметила она. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Таким образом, согласно данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. Почти 95% избирателей Гагаузской автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
https://ria.ru/20241021/gutsul-1979188217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, мария захарова, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России
Гуцул: если бы в России открыли больше участков, евререферендум провалился бы
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что если бы у молдавской диаспоры, проживающей в России, были те же возможности для голосования, что и у живущей в западных странах, референдум о вступлении в ЕС с треском бы провалился.
ЦИК Молдавии
настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве
, в Санкт-Петербурге
, Сургуте
и Ярославле
. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова
сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
"Если бы у молдавской диаспоры, проживающей в России, были бы те же возможности для голосования, что и у диаспоры в западных странах, референдум о вступлении в ЕС с треском бы провалился", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома.
Гуцул выразила сожаление, что десятки тысяч уроженцев Гагаузии, проживающих в Российской Федерации, не смогли реализовать свое конституционное право голосовать. "Под нелепыми предлогами власть отказалась открывать избирательные участки в Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени
и других российских городах, где проживают сотни тысяч граждан Молдовы, в том числе и гагаузы", - отметила она.
На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Таким образом, согласно данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. Почти 95% избирателей Гагаузской автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.