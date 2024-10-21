Эксперт: Японии стоит быть гибче для сотрудничества с БРИКС в будущем
Японии следует быть гибче в вопросе сотрудничества с БРИКС, заявил эксперт
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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ТОКИО, 21 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японскому правительству следует быть более гибким в вопросе возможного сотрудничества с БРИКС в будущем, ведь именно сотрудничество необходимо для стабильности в регионе и в мире, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
Отвечая на вопрос, следует ли Токио в будущем более гибко рассматривать сотрудничество с БРИКС, эксперт сказал, что "считает это само собой разумеющимся", а также выразил разочарование в связи с тем, что нынешнее японское правительство не стало продолжать курс, заданный покойным бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.
"Текущая ситуация, которая ведет к разрыву этих отношений, ни в коем случае не может считаться верной стратегией государства. Отношения между двумя соседними странами сводятся или к господству и подчинению, или к сотрудничеству. И Россия, и Китай, и Япония – это страны такого масштаба, что господство или подчинение друг другу невозможны. Следовательно, для стабильности в регионе или в мире необходимо сотрудничество", - отметил Кумо.
Он добавил, что иногда в шутку говорит своим близким знакомым о том, "как было бы хорошо, если бы Япония вступила в БРИКС".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.