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Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию

Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию - РИА Новости, 21.10.2024

Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию

Лидеры по итогам саммита БРИКС примут декларацию, сейчас она находится в проработке, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:49

2024-10-21T18:49

2024-10-21T18:49

казань

россия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры по итогам саммита БРИКС примут декларацию, сейчас она находится в проработке, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Планируется, что по завершении заседания в расширенном составе лидеры БРИКС примут итоговый документ саммита - это "Казанская декларация стран БРИКС". Это комплексный документ, который суммирует все наработки российского председательства, и также естественно суммирует итоги дискуссии, которая будет проходить в рамках непосредственно двух заседаний саммита. Сейчас этот документ в стадии подготовки, над ними работают су-шерпы и шерпы, которые все эти дни находятся в Казани", - сказал Ушаков на брифинге. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

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