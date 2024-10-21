Сербию на саммите БРИКС представит вице-премьер

Ушаков: вице-премьер Сербии Вулин прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС
В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.
В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.
Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.
Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.
Основная программа стартует 22 октября.
На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.
Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.
Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.
Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.
На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.
На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.
В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.
В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.
В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.
Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.
Основная программа стартует 22 октября.
На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.
Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.
На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.
В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.
В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.