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Сербию на саммите БРИКС представит вице-премьер

Сербию на саммите БРИКС представит вице-премьер - РИА Новости, 21.10.2024

Сербию на саммите БРИКС представит вице-премьер

Вице-премьер Сербии Александр Вулин прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, в дни проведения саммита у сербского лидера Александра Вучича давно уже... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:43

2024-10-21T18:43

2024-10-21T18:49

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, в дни проведения саммита у сербского лидера Александра Вучича давно уже запланированы международные контакты, от которых ему было трудно отказаться, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Будет вице-премьер Вулин присутствовать. Вчера два президента разговаривали по телефону и было условлено, что от Сербии будет присутствовать вице-премьер, который непосредственно занимается и двусторонними российско-сербскими отношениями и проблематикой БРИКС. У президента Сербии на эти дни заранее, заблаговременно были запланированы другие международные контакты, от которых ему было трудно отказаться", - сказал Ушаков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

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