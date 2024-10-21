Лидеры стран БРИКС обсудят предоставление статуса государства-партнера
Ушаков: лидеры стран БРИКС обсудят предоставление статуса государства-партнера
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани обсудят механизм предоставления статуса государства-партнера БРИКС, который станет этапом подготовки желающих к полноценному членству в объединении, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Лидеры обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, и также очень важный и весьма чувствительный вопрос - вопрос о дальнейшем расширении состава участников БРИКС... Будет проходить процесс определенной подготовки новых членов к их дальнейшему участию в БРИКС. Это очень важно, мы надеемся, что удастся эти модальности "государство-партнер" окончательно согласовать - и тогда будет уже видно, кого и как приглашать к сотрудничеству в БРИКС на следующих этапах", - рассказал Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.